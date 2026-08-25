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La Inversión Extranjera Directa (IED) en los primeros seis meses del año alcanzó un nuevo máximo histórico de acuerdo con cifras preliminares de la Secretaría de Economía, al alcanzar un total de MXN $34,968 millones; sin embargo, el resultado no es sinónimo de echar las campanas al vuelo.

La incertidumbre alrededor del entorno legal en México ha provocado que las inversiones nuevas se reduzcan a niveles no vistos desde 2023, totalizando apenas u$s 2,736 millones.

Este monto representa apenas 7.82% del total de la (IED) y representa una disminución superior a 13% en la comparación con el año anterior.

De acuerdo con un análisis de Banco BASE, el promedio de la IED nueva para los últimos tres años, representó apenas 6.82% del total, mientras que el promedio entre 2018 y 2022 superó 26% del total de la inversión extranjera en el país.

Por su parte, la reinversión de utilidades fue de u$s 30,957 millones, representando 88.53% del total y ubicándose en su mayor nivel desde que hay datos disponibles en las series preliminares.

“Lo anterior puede interpretarse como algo positivo, pues las empresas mantienen el dinero en el país; sin embargo, este tipo de inversión no implica que estén invirtiendo en maquinaria o equipo de construcción, por lo que la inversión extranjera directa no necesariamente se convierte en inversión fija. La debilidad de la nueva inversión y la creciente reinversión de utilidades continúa reflejando cautela e incertidumbre en México”, advirtió Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco BASE.

Estados Unidos se mantiene como líder

La mayor parte de la IED proviene de Estados Unidos con una participación de 48.25% del total, mientras que España sostiene el segundo sitio como el mayor inversionista del país, al concentrar 14.17%.

El otro socio comercial del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) se ubica en el tercer lugar entre los inversionistas extranjeros, al representar casi 5% del total de la IED.