Para qué sirven las rayas que tienen las botellas de agua y cómo usarlas correctamente

Las botellas de agua de plástico PET que usamos a diario esconden un detalle que casi nadie nota: las rayas, hendiduras o nervaduras que recorren su cuerpo. Aunque muchos creen que son solo un adorno, estas marcas cumplen funciones clave de ingeniería de envases.

Entender para qué sirven las rayas de las botellas de agua permite aprovechar mejor su resistencia, mejorar el agarre y facilitar el transporte. Y es que existe un verdadero propósito de estos relieves, por lo que es clave saber cómo utilizarlos correctamente en el día a día para sacar el máximo partido a cada botella.

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¿Por qué las botellas de agua tienen rayas o nervaduras?

Las rayas no se colocan al azar. Las botellas de agua se fabrican con plástico PET muy fino para reducir peso y costos (técnica conocida como lightweighting). Sin refuerzos, una superficie completamente lisa se aplastaría o deformaría con facilidad al apretarla, apilarla o por cambios de temperatura.

Según la guía técnica de Outstanding Pack sobre diseño de botellas PET, las nervaduras verticales o circunferenciales actúan como “exoesqueletos estructurales”: con una profundidad del 2-5 % del diámetro del cuerpo, permiten reducir el espesor de la pared manteniendo o incluso mejorando la rigidez, igual que el cartón corrugado sustituye material por geometría.

¿Para qué sirven exactamente las rayas de las botellas de agua?

Las funciones principales de estas hendiduras son tres:

Resistencia estructural : distribuyen la presión de forma uniforme y evitan que la botella se deforme. Patentes de empresas como PepsiCo (US 5,593,056) y Continental PET Technologies confirman que las nervaduras aportan refuerzo mecánico a paredes delgadas.

Mejor agarre : la superficie irregular genera fricción, especialmente cuando la botella está mojada, fría o con condensación.

Transporte y apilado: soportan mejor el peso en packs, cajas y pallets. Documentos de Niagara Bottling sobre “varying depth ribs” explican que las zonas profundas dan hoop strength (resistencia circunferencial) y las más planas actúan como columnas que resisten flexión y aplastamiento por carga superior.

Además, permiten fabricar botellas más livianas sin perder firmeza, lo que reduce el uso de plástico y facilita el transporte de grandes volúmenes.

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¿Cómo mejoran la resistencia, el agarre y el control de deformaciones?

Las nervaduras funcionan como costillas de refuerzo. Cuando se aprieta la botella, se enfría o se calienta, el plástico se contrae o expande. Las rayas controlan esos movimientos de manera ordenada para que el envase no pierda su forma.

En el proceso de soplado (stretch blow molding) se forman estas estructuras que, según patentes de Niagara Bottling y otras, equilibran rigidez al agarre con resistencia al top-load. Sin ellas, las botellas de plástico fino se aplastarían fácilmente durante el transporte o el uso diario.

¿Cómo usar correctamente las rayas de las botellas de agua?

Hay maneras de aprovechar estos detalles en las botellas para sacarles el máximo provecho: