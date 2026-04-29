En la previa de la presentación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en Diputados, el senador Eduardo Vischi pidió “altura institucional” y advirtió sobre el riesgo de que la sesión derive en un “debate de baja calidad” atravesado por la lógica del video y las redes sociales. Vischi, presidente del radicalismo en el Senado habló con El Cronista sobre el informe del jefe de Gabinete, actualmente bajo acusaciones de presuntos hechos de corrupción. —Adorni da su primer informe en Diputados en un contexto cargado. ¿Cómo ve la sesión? Se ha generado mucha expectativa, en parte por la situación personal de Adorni como funcionario y también porque el Presidente manifestó que iba a acompañar. Eso le da un condimento especial. Pero si uno se abstrae de eso, estamos ante un momento institucional muy importante: es el primer informe del jefe de Gabinete en la Cámara de Diputados. —Se habla de miles de preguntas. ¿Qué espera de ese intercambio? Entiendo que hay alrededor de 3000 preguntas. Primero se contestan por escrito y luego cada legislador puede repreguntar. Yo espero que sea una buena instancia institucional: un buen informe, buenas preguntas y respuestas claras. Que no se desvirtúe. —¿Teme que la sesión se descontrole? Lo que creo es que muchas veces algunos legisladores le dan más importancia al video para redes que a lo que significa este momento institucional. Y eso baja la calidad del debate. Estamos en una Argentina donde se habla de crisis económica y dificultades: lo importante sería que en el informe se marque el rumbo del país y se respondan las dudas de la gente. —Hubo versiones sobre posibles cruces o situaciones tensas dentro del recinto. Escuché comentarios sobre revoleo de carpetas o escenas de ese estilo. Eso sería muy negativo. Le quita seriedad a un momento que es trascendente. Este tipo de informes tiene un valor político y de gestión muy fuerte: ahí están las respuestas concretas y después viene la repregunta, que es clave. —¿Cómo evalúa la presencia del Presidente acompañando a Adorni? Desde lo institucional, me parece positivo que el Presidente participe de un ámbito como el Congreso en una instancia de este tipo. Ahora bien, espero que eso no se convierta en una excusa para que algunos legisladores busquen confrontar directamente con él para generar impacto mediático. —¿Le preocupa el clima en las gradas? Confío en que la Cámara de Diputados pueda regular quiénes ingresan. Es importante evitar cualquier situación que desvirtúe la sesión. —En síntesis, ¿qué debería dejar este informe de Adorni? Debería servirle a la gente: explicar el rumbo, responder preguntas concretas y fortalecer la institucionalidad. Si se convierte en un show, perdemos todos.