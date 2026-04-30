Carlos Slim, el empresario más rico de México, aparece como el principal candidato para adquirir el 51% de las acciones del Club León, uno de los equipos más tradicionales de la Liga MX. La operación, impulsada por la presión de la FIFA y la propia liga para erradicar la multipropiedad, involucraría a América Móvil —dirigida por Arturo Elías Ayub— como vehículo de compra, según versiones difundidas por el periodista Pepe Hanan. El vendedor es el Grupo Pachuca. Su presidente, Jesús Martínez, confirmó que se prepara la venta de la mayoría accionaria del club como parte de los ajustes estructurales que exige la Liga MX. Aclaró, sin embargo, que su hijo Jesús Martínez Murguía mantendría un vínculo con la presidencia del club, lo que garantizaría continuidad deportiva y cercanía con la afición esmeralda. Desde marzo, el club recibió alrededor de 130 propuestas de compra provenientes de distintos países. Pese a esa avalancha de ofertas, la relación histórica entre la familia Martínez y Slim posiciona a América Móvil como el comprador más viable. Ninguna de las partes ha hecho declaraciones oficiales que confirmen o descarten el avance concreto de la transacción. Este movimiento no sería una incursión nueva ya que entre 2012 y 2017, Carlos Slim participó como socio minoritario del Club León con aproximadamente el 30% de las acciones, en un periodo en que colaboró junto al propio Grupo Pachuca. Aquella etapa coincidió con uno de los ciclos más exitosos de la historia del club, lo que refuerza la expectativa sobre lo que su regreso podría significar deportiva y económicamente. Por ahora, aficionados, analistas y medios deportivos permanecen a la expectativa. La falta de declaraciones oficiales mantiene la operación en terreno de rumor calificado, aunque los indicios apuntan en una sola dirección. Si la compra se confirma, Carlos Slim volvería a ser figura central en la Liga MX con uno de sus clubes más emblemáticos. El desenlace de esta negociación marcará un antes y un después no solo para el León, sino para el modelo de propiedad del futbol mexicano en su conjunto.