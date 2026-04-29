El Partido Popular (PP) ha marcado distancia con la propuesta de Vox para ilegalizar el partido político EH Bildu. La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo ha rechazado respaldar la propuesta impulsada por Vox, lo que evidencia una diferencia estratégica clara entre ambos partidos. El choque no es menor. La iniciativa del partido de ultraderecha buscaba avanzar en medidas legales contra la formación vasca, pero el PP ha optado por desmarcarse de esa línea, cuestionando tanto su viabilidad jurídica como su utilidad política. Esta decisión introduce una nueva tensión en la relación entre las dos formaciones de derecha. El PP ha sido contundente al rechazar la propuesta de Vox para ilegalizar a Bildu. Desde la dirección del partido consideran que esta medida no tiene encaje en el marco legal actual y que su planteamiento responde más a una estrategia política que a una solución viable. Fuentes del PP han señalado que apoyar esta iniciativa sería “engañar a los españoles”, en referencia a la falta de base jurídica para llevarla a cabo. Con esta postura, el partido busca reforzar su perfil institucional y diferenciarse de posiciones más duras dentro del espectro político. El debate se produce en un contexto de alta polarización, donde cada movimiento tiene impacto directo en el equilibrio parlamentario. La negativa del PP no solo frena la propuesta de Vox, sino que también redefine las líneas de colaboración entre ambas fuerzas. Por su parte, Vox mantiene su posición y defiende la necesidad de actuar contra Bildu, argumentando que existen razones políticas y morales para impulsar su ilegalización. La formación considera que esta medida responde a una demanda de parte de su electorado. Sin embargo, la falta de apoyo del PP limita las posibilidades de avanzar en esta iniciativa. Sin una mayoría suficiente en el Congreso, la propuesta queda relegada a un plano simbólico más que operativo. Este desacuerdo evidencia una diferencia de enfoque. Mientras Vox apuesta por medidas más contundentes, el PP insiste en moverse dentro de los márgenes legales existentes, evitando iniciativas que puedan generar conflictos jurídicos o institucionales. La distancia entre PP y Vox en este asunto puede tener consecuencias más amplias. La relación entre ambos partidos ya había mostrado tensiones en otros debates, pero este episodio refuerza la idea de que sus estrategias no siempre coinciden. En términos parlamentarios, este tipo de discrepancias puede dificultar acuerdos futuros, especialmente en temas sensibles donde la coordinación resulta clave. Al mismo tiempo, permite al PP proyectar una imagen más moderada, en contraste con posiciones más radicales. El escenario político español sigue evolucionando en un contexto de fragmentación. Decisiones como esta no solo afectan a una propuesta concreta, sino que también redefinen el papel de cada partido y sus alianzas dentro del Congreso.