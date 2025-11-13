La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha confirmado en su Calendario Escolar 2025-2026 uno de los descansos más prolongados del ciclo lectivo. Los estudiantes de nivel básico, es decir preescolar, primaria y secundaria, disfrutarán de un megapuente de cuatro días en noviembre.

Esta suspensión se da al conectar un viernes y un lunes, extendiendo el fin de semana habitual y facilitando la planeación de las familias.

Cuándo habrá megapuente para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria

La suspensión de actividades escolares está programada del viernes 14 al lunes 17 de noviembre de 2025. El primer día sin clases, el viernes 14, se debe a la jornada de descarga administrativa o registro de calificaciones , una fecha clave para el magisterio. Por su parte, la pausa se extiende hasta el lunes 17 debido a la conmemoración del Aniversario de la Revolución Mexicana, cuyo día oficial es el 20 de noviembre.

Esta fecha se considera un día festivo oficial y de descanso obligatorio, tanto para el ámbito educativo como para el laboral, de acuerdo con lo estipulado por la Ley Federal del Trabajo.

Confirman más días sin clases en las escuelas durante noviembre

Más allá de este “megapuente”, el ciclo escolar 2025-2026 contempla otros fines de semana extendidos. El calendario de la SEP establece al menos tres grandes puentes escolares, incluyendo el que se dará del viernes 30 de enero al 2 de febrero por Consejo Técnico Escolar y la conmemoración de la Constitución y otro del viernes 13 al lunes 16 de marzo de 2026 por descarga administrativa y el Natalicio de Benito Juárez.

Confirman megapuente de cuatro días para todos los estudiantes

Además, se mantienen las sesiones mensuales de Consejo Técnico Escolar (CTE) , programadas para el último viernes de cada mes, fechas en las que tampoco habrá clases para los alumnos.

El programa de la SEP reitera los dos periodos vacacionales mayores:

Vacaciones de Invierno , que se extenderán del 22 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026, con regreso a clases el lunes 12

Vacaciones de Semana Santa, que se disfrutarán del 30 de marzo al 10 de abril de 2026.

El megapuente escolar coincide con las ofertas del Buen Fin 2025

El descanso de cuatro días cobra relevancia adicional al coincidir con El Buen Fin 2025. Esta campaña nacional de ofertas y descuentos comerciales se extiende desde el 13 de noviembre y concluye precisamente el 17.

Esto permite a las familias no solo disfrutar de un extenso periodo de asueto, sino también aprovechar las promociones de este evento económico. Los alumnos de nivel básico reanudarán sus actividades educativas el martes 18 de noviembre, cerrando así el primer gran fin de semana largo del mes.