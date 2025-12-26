Mario Delgado Carrillo anunció que la última jornada de suspensión de clases en el corriente mes de mayo tendrá lugar el viernes 30. Fuente: ShutterStock.

El sistema educativo mexicano se prepara para una transformación profunda a partir de 2026. La Secretaría de Educación Pública, SEP, delineó una serie de acciones que buscan modificar el funcionamiento de las escuelas con un enfoque en equidad, inclusión y mejora continua.

De acuerdo con el nuevo boletín del Gobierno de México, estas medidas consolidan políticas públicas orientadas a garantizar “el derecho a aprender, fortalecer la permanencia escolar y mejorar las condiciones educativas en todo el país”.

El 2026 llegará con más recursos, becas y apoyo directo a las escuelas

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, afirmó que en 2026 “se consolidarán programas orientados a la equidad, la inclusión y la mejora continua del Sistema Educativo Nacional”, con énfasis en el uso directo de recursos por parte de las comunidades escolares.

Destacó que el programa La Escuela es Nuestra ya benefició a más de 68 mil planteles de Educación Básica y, por primera vez, a más de 6 mil escuelas de Educación Media Superior, fortaleciendo “la corresponsabilidad social y la autonomía de las escuelas”.

Cambios en todos los niveles educativos para 2026

La SEP informó que los Programas de Becas para el Bienestar apoyan actualmente a más de 13 millones de estudiantes, lo que ha contribuido a reducir el abandono escolar, “especialmente en contextos de mayor vulnerabilidad social”.

En paralelo, Mario Delgado subrayó que se avanza en la consolidación de la Nueva Escuela Mexicana, priorizando “el desarrollo integral del alumnado, el acompañamiento docente y la evaluación formativa”, con acciones que abarcan desde la educación inicial hasta la superior.