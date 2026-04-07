La atención médica en Jalisco está a punto de dar un giro clave. Una serie de reformas a la Ley de Salud estatal introduce cambios que impactan directamente en la forma en que se atiende a los pacientes, especialmente aquellos con enfermedades terminales. La actualización no solo busca modernizar procesos legales y administrativos, sino también garantizar una atención más digna, integral y sin demoras. Uno de los cambios más importantes es que los cuidados paliativos pasan a ser un derecho garantizado y ya no una opción dentro del sistema de salud. Esto significa que todos los pacientes con enfermedades graves o terminales deberán recibir atención enfocada en aliviar el dolor y mejorar su calidad de vida. A partir de ahora, los hospitales estarán obligados a contar con equipos multidisciplinarios. Esto incluye especialistas en anestesiología para el manejo del dolor, así como profesionales en nutrición que acompañen el estado general del paciente. La atención deberá adaptarse a cada caso, incorporando también técnicos y personal auxiliar según las necesidades. La reforma también apunta a resolver uno de los mayores reclamos de los usuarios: la burocracia. Se modificaron distintos artículos de la ley para eliminar vacíos legales que generaban demoras en procedimientos médicos y administrativos. Entre los cambios, se establece que los conflictos relacionados con la atención médica deberán resolverse de forma gratuita y bajo reglas más claras. Además, los procesos administrativos ahora estarán regidos por principios como la legalidad y la eficiencia, lo que busca acelerar respuestas y evitar dilaciones innecesarias. Con la entrada en vigor de estas modificaciones, las instituciones de salud deberán adaptarse de inmediato. Esto implica actualizar sus reglamentos internos y adecuar su funcionamiento a las nuevas disposiciones legales. También será obligatorio habilitar áreas específicas para cuidados paliativos y garantizar la presencia del personal especializado requerido. Las autoridades sanitarias supervisarán que estos cambios se implementen durante el transcurso de 2026, marcando un antes y un después en la atención pública de salud en el estado.