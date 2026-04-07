En una decisión que marca un precedente histórico para el sector agropecuario, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido un fallo definitivo que modifica las reglas del juego para la industria. A partir de esta resolución, se han declarado invalidados los permisos que anteriormente permitían el libre movimiento y la exportación de ganado en diversas regiones del país. Esta medida se sustenta en la legalidad de los protocolos sanitarios y administrativos vigentes. Para los productores mexicanos, esto implica una reconfiguración total de sus operaciones logísticas, ya que las autorizaciones que solían ser el estándar para cruzar fronteras estatales o nacionales han perdido toda validez jurídica. El máximo tribunal del país determinó que los mecanismos previos no cumplían con los estándares necesarios de seguridad sanitaria y control fiscal. Según el fallo, la estructura anterior presentaba lagunas que ponían en riesgo la trazabilidad del ganado, afectando tanto la economía local como los acuerdos internacionales de comercio. Con esta sentencia, no hay vuelta atrás: Ante la incertidumbre que genera este vacío administrativo, es fundamental que los ganaderos y exportadores mantengan su documentación en orden y se acerquen a las instancias oficiales para conocer los nuevos requisitos de movilización. El fallo de la Corte no prohíbe la actividad, pero sí exige una cumplir con estándares en los procesos de certificación.