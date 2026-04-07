El Gobierno del Estado de México confirmó un subsidio del 100% en el pago de la tenencia vehicular para 2026, una medida que busca aliviar la carga económica de miles de propietarios de autos y motocicletas. El beneficio aplica únicamente para quienes cumplan con las condiciones establecidas. Sin embargo, el acceso a este apoyo tiene una fecha límite clara y requisitos específicos que deben respetarse. De no cumplir con estos puntos, los contribuyentes deberán abonar el monto completo del impuesto. El subsidio del 100% en la tenencia significa que los propietarios no deberán pagar este impuesto, siempre y cuando cubran únicamente el costo del refrendo dentro del plazo establecido. Este beneficio aplica exclusivamente en el Estado de México. La medida forma parte de una estrategia para incentivar el cumplimiento fiscal y apoyar la economía de los ciudadanos. Al reducir el costo total, se busca facilitar la regularización vehicular. Es importante tener en cuenta que el subsidio no elimina todos los pagos, ya que el refrendo sigue siendo obligatorio. Sin este trámite, el beneficio no se activa. Quienes no realizaron el pago del refrendo antes del 6 de abril de 2026 ya no pueden acceder al subsidio del 100% en la tenencia, por lo que deberán cubrir el monto total del impuesto correspondiente. Este escenario puede representar un gasto considerable para los propietarios, especialmente en comparación con quienes sí aprovecharon el beneficio en tiempo y forma. Por ello, es importante mantenerse informado sobre este tipo de programas. Además, las autoridades suelen implementar apoyos similares de manera periódica, por lo que se recomienda estar atento a nuevos anuncios para planificar mejor los pagos y evitar costos adicionales en el futuro.