El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) introdujo una modificación clave en uno de los apoyos económicos más conocidos entre trabajadores y pensionados. Durante 2026, el mecanismo para acceder a los Préstamos Personales seguirá un camino distinto al tradicional, lo que implica dejar práctica que durante años marcó el ritmo de las asignaciones.

El organismo confirmó que, al igual que en 2025, no habrá sorteos para definir quiénes acceden al crédito. En su lugar, se mantendrá un esquema que busca acelerar la entrega del dinero y reducir intermediaciones, con asignaciones periódicas que ya tienen día definido.

El cambio no es menor, ya que impacta en la forma en la que miles de derechohabientes reciben recursos para afrontar sus distintos gastos personales, emergencias o proyectos de mayor escala.

El ISSSTE asignará cada lunes los apoyos correspondientes al programa de Préstamos Personales. (Foto: Archivo).

¿Por qué el ISSSTE eliminó el sorteo de préstamos?

Según lo informado por el Instituto y su director general, Martí Batres Guadarrama, la decisión fue acordada con la Junta Directiva en el marco del Programa Anual de Préstamos Personales 2026, que contará además con un incremento presupuestal de 7 mil millones de pesos respecto del año anterior.

La eliminación del sorteo responde a uno de los lineamientos del Plan de 25 puntos para la Transformación del ISSSTE, que prioriza el acceso directo al crédito. El objetivo es que quienes cumplan con los requisitos puedan obtener el préstamo sin depender del azar.

Cabe destacar que solo en escenarios de sobredemanda podría retomarse el sorteo como mecanismo excepcional para distribuir los recursos disponibles.

Requisito clave para recibir dinero todos los lunes

El nuevo esquema establece que las personas registradas y validadas dentro del programa recibirán la asignación del préstamo los lunes de cada semana, siempre que cumplan con las condiciones exigidas por el Instituto. Este sistema comenzó a aplicarse desde el 12 de enero y se mantiene vigente durante todo el año.

Entre los requisitos principales se encuentran:

Tener al menos seis meses de incorporación al régimen del ISSSTE.

No contar con un préstamo personal vigente ni adeudos anteriores.

Disponer de una capacidad de endeudamiento menor al 50% del salario básico o del monto de la pensión.

Una vez seleccionado el tipo de préstamo, no será posible modificarlo. En caso de que el lunes coincida con un día inhábil o festivo, la asignación se trasladará al siguiente día hábil.

Para participar del programa de Préstamos Personales es necesario tener al menos seis meses de incorporación al régimen del ISSSTE. (Foto: Archivo)

¿Qué tipos de Préstamos Personales ofrece el ISSSTE?

El ISSSTE mantendrá todas las modalidades vigentes, con condiciones y tasas consultables en el portal ASISSSTE. Entre los créditos disponibles se incluyen:

Ordinarios y exclusivos para pensionados , con posibilidad de refinanciamiento bajo ciertas condiciones.

Emergentes , de asignación inmediata, por hasta 20 mil pesos y con un límite de uno por año.

Especiales y conmemorativos , sujetos a no tener saldos pendientes.

Préstamos para vehículos , destinados a la compra de automóviles o motocicletas, con montos ligados al sueldo y antigüedad.

Extraordinarios por desastres naturales, disponibles incluso con saldo deudor previo, siempre que se soliciten dentro del plazo establecido tras la declaratoria oficial.

Quienes deseen consultar todos los detalles, requisitos específicos y calendarios podrán hacerlo en el portal electrónico ASISSSTE.