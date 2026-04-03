Los gobernadores de Florida y Mississippi, Ron DeSantis y TateReeves, respectivamente, firmaron nuevas leyes que obligan a presentar pruebas de ciudadanía para registrarse como votante. Ya son cuatro los estados que aprobaron este tipo de medidas en lo que va del año, luego de que Dakota del Sur y Utah hicieran lo mismo en marzo. La iniciativa surge en un contexto en que el proyecto federal de Donald Trump, conocido como “Save America Act”, no ha logrado avanzar en el Senado. Ante ello, los estados con gobiernos conservadores avanzan con normas similares por su cuenta. En Florida, las autoridades cruzarán información con bases de datos estatales y federales para verificar la ciudadanía de los votantes registrados. Quienes no logren demostrar su estatus serán retirados del padrón electoral. La ley también modifica los documentos válidos para votar. Las tarjetas de pasaporte serán aceptadas, mientras que credenciales de centros de retiro, asistencia pública o tarjetas bancarias dejarán de ser válidas a partir del 1 de enero de 2027. En Mississippi, las solicitudes de registro serán comparadas con bases de datos estatales y con el sistema federal de verificación migratoria. Al igual que en Florida, se creará un mecanismo para depurar el padrón. “Mientras estados como California y Nueva York llenan sus padrones con inmigrantes ilegales, Mississippi defenderá el derecho de los estadounidenses a decidir el resultado de las elecciones”, afirmó el gobernador Reeves. A nivel nacional, otros estados avanzan en propuestas similares o enfrentan disputas legales por leyes ya aprobadas. Se espera que el debate continúe, con posibles acciones desde el Ejecutivo que podrían generar nuevas controversias sobre el control electoral en Estados Unidos.