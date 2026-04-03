El proceso para obtener una visa H-1B enfrenta modificaciones cruciales que impactarán a miles de solicitantes y empleadores en los próximos meses. Desde el 1 de abril de 2026, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) exige el uso de una nueva edición del formulario I-129, dejando sin validez las versiones anteriores. La actualización llega en momentos en que las compañías inician los preparativos para la temporada de visas H-1B del año fiscal 2027. A partir de ahora, USCIS rechazará de manera inmediata cualquier petición presentada con el formato anterior (20/01/2025). La actualización normativa se enfoca en modificaciones dentro del Suplemento de Clasificación H, parte esencial del proceso de solicitud. Con estos cambios, las autoridades buscan mayor claridad sobre el perfil de los trabajadores extranjeros que las empresas desean contratar. Los empleadores deberán especificar el campo académico exacto, la experiencia mínima requerida y si el cargo incluye supervisión directa de personal. Otro ajuste relevante es la nueva forma de documentar la información salarial. Los empleadores deberán indicar el nivel de sueldo seleccionado durante la etapa de registro, el cual debe coincidir con lo establecido en la Solicitud de Condición Laboral (LCA) ante el Departamento de Trabajo. Cualquier discrepancia entre ambos documentos podría derivar en el rechazo inmediato de la petición, por lo que la coherencia documental será clave en cada solicitud. La visa H-1B es patrocinada por un empleador y permite a personas no ciudadanas ni residentes permanentes trabajar en ocupaciones especializadas por hasta seis años. El solicitante debe contar con habilidades especializadas y al menos una licenciatura en el área correspondiente.