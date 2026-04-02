Tanto el IMSS como el ISSSTE han confirmado las fechas exactas en que realizarán los depósitos de las pensiones correspondientes a mayo de 2026. Este ingreso es fundamental para que los adultos mayores en México puedan planificar sus finanzas y solventar sus compromisos económicos durante el quinto mes del año. Ambas instituciones dieron a conocer su calendario oficial con anticipación, permitiendo que los beneficiarios organicen sus recursos de manera eficiente. El anuncio busca que los jubilados eviten contratiempos y tengan claridad sobre el día en que su dinero estará disponible en sus cuentas bancarias. De acuerdo con el calendario del Instituto Mexicano del Seguro Social, el pago de mayo se realizará el lunes 4 de mayo, por ser el primer día hábil. En esta ocasión habrá un ligero retraso debido a que el día 1 es feriado oficial, mientras que el 2 y 3 coinciden con el fin de semana. Desde esa fecha, los pensionados podrán disponer de su dinero mediante transferencia bancaria o en ventanilla. Las autoridades recomiendan planificar la visita a las sucursales, ya que durante los primeros días de cada mes suele registrarse una alta demanda de usuarios que acuden a retirar su efectivo. Por su parte, el ISSSTE anunció que el depósito de mayo se efectuará el miércoles 27 de abril, días antes de lo esperado. Esta medida tiene como objetivo que los jubilados cuenten con los recursos necesarios para cubrir sus gastos de fin de mes de forma anticipada. En caso de que el depósito no se refleje en la fecha programada, los beneficiarios del IMSS pueden comunicarse al 800 623 23 23 (opción 3). Los derechohabientes del ISSSTE tienen a su disposición el teléfono 55 4000 1000 o el Buzón Virtual de Atención para levantar reportes y dar seguimiento a sus casos. Es crucial que los adultos mayores revisen sus cuentas desde las primeras horas de los días señalados. Ante cualquier irregularidad, se recomienda acudir directamente a las unidades de medicina familiar o módulos de atención para verificar el estatus del pago y realizar las solicitudes correspondientes.