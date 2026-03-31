El cierre de marzo llega con una novedad que muchos jubilados ya empezaron a notar en sus cuentas bancarias. Aunque para algunos ha pasado desapercibido, otros detectaron que el dinero correspondiente al mes siguiente ya se encuentra acreditado. Lejos de tratarse de un error o un ajuste inesperado, este movimiento responde a una lógica que el organismo ya viene aplicando en su calendario. Sin embargo, no todos los beneficiarios conocen cómo funcionan estas fechas, lo que genera confusión cada vez que ocurre. Por eso, es clave revisar con atención el cronograma oficial y entender por qué el pago de abril se acredita antes de que comience el mes. La explicación es más simple de lo que parece, pero tiene implicancias importantes para la organización financiera de los pensionados. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) realizó los depósitos de las pensiones correspondientes al mes de abril durante el 27 de marzo, tal como estaba previsto en su calendario oficial de pagos. Esto significa que los jubilados y pensionados reciben su dinero antes del inicio del mes que corresponde, una práctica habitual del organismo que busca garantizar que los recursos estén disponibles sin demoras. El monto se acredita directamente en las cuentas bancarias de los beneficiarios, por lo que no es necesario realizar ningún trámite adicional para acceder al pago. Además, el ISSSTE mantiene este esquema a lo largo del año, con depósitos programados hacia el final del mes previo, lo que permite a los beneficiarios anticipar sus ingresos. Para acceder a una pensión del ISSSTE, existen dos modalidades principales que dependen del año en que el trabajador comenzó a cotizar. Cada esquema establece condiciones específicas que determinan tanto el acceso como el monto a recibir. En el caso del régimen de reparto tradicional (previo a 2007), los requisitos incluyen: Por otro lado, el sistema de cuentas individuales (vigente desde 2007) contempla: Comprender estas condiciones es clave para quienes están próximos a jubilarse o ya forman parte del padrón, ya que permite planificar mejor sus ingresos y conocer con precisión cuándo recibirán cada pago del ISSSTE