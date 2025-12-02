No es la CURP, Acta de Nacimiento, INE, o pasaporte. El Gobierno dio a conocer el documento nacional, obligatorio para hombres y opcional para mujeres, que ayuda en el proceso para encontrar un mejor trabajo. Se trata de la Cartilla del Servicio Militar Nacional.

Contar con la Cartilla del Servicio Militar Nacional puede acelerar la obtención de empleo y diversos trámites, ya que es un documento oficial que certifica responsabilidad ciudadana. La SEDENA afirma: “la cartilla amplía tus oportunidades laborales y facilita trámites”.

Este documento del Ejército de México te identifica como parte de una generación comprometida con el país. Según el propio Servicio Militar Nacional: “Tu Cartilla del S.M.N. habla bien de ti”, destacando su valor en la vida laboral y administrativa.

Defensa de México Gobierno de México

¿Qué dice la ley sobre el Servicio Militar?

La Constitución Mexicana establece la obligatoriedad del servicio militar. El artículo 5 indica: “Se declara obligatorio y de orden público el servicio de las armas para todos los mexicanos por nacimiento o naturalización”, reforzando su importancia legal y social.

El artículo 31 también ordena asistir a las actividades cívicas y militares en fechas designadas, al señalar: “Asistir en los días y horas designados… para recibir instrucción cívica y militar”, lo que respalda su carácter de deber constitucional.

¿Por qué es un documento indispensable?

Su carácter oficial y su validación por la SEDENA lo convierten en un comprobante solicitado por múltiples instituciones.

El nuevo ejército de México para el 2026 Sedena

El SMN recuerda que “el trámite… es gratuito y no se realiza por ninguna red social”, reforzando su autenticidad. "la cartilla amplía tus oportunidades laborales y facilita trámites por ser un documento oficial que te destaca como un ciudadano responsable“, remarcó SEDENA.

Para mujeres mayores de 18 años, la participación en el Ejército de México es voluntaria, destacando: “se le hace una atenta invitación al personal de mujeres… para que participen de manera voluntaria”, lo que amplía el acceso a este documento clave.