El mercado de la inversión inmobiliaria en España atraviesa una transformación silenciosa. La presión sobre los precios del alquiler, la escasez de vivienda accesible y el cambio en los hábitos de los inquilinos están generando nuevos modelos que buscan maximizar el rendimiento de cada metro cuadrado. En ese contexto, el inversor Quique Escrivá ha popularizado un sistema que combina rehabilitación, división de espacios y alquiler optimizado. Su propuesta gira en torno a los llamados minipisos, una fórmula que, según explica, permite obtener ingresos superiores a los del alquiler convencional. La estrategia no solo apunta a la rentabilidad, también a cubrir un segmento del mercado que hasta ahora estaba desatendido. El concepto de minipisos no es completamente nuevo, pero su desarrollo actual responde a una necesidad concreta. En ciudades donde el precio de la vivienda se ha disparado, cada vez más personas buscan soluciones intermedias entre compartir piso y alquilar una vivienda completa. Escrivá lo define con claridad en un vídeo de su canal de YouTube: “creo que es el negocio más rentable dentro de lo que es la inversión inmobiliaria a día de hoy y cubrimos un nicho, una necesidad social”. Ese nicho se sitúa precisamente entre el alquiler por habitaciones y el alquiler tradicional, ofreciendo mayor independencia a un coste más contenido. Este modelo también se apoya en la transformación de inmuebles en desuso. Tal como recogen distintos análisis del sector inmobiliario en España, la reconversión de locales o viviendas grandes en unidades más pequeñas se ha convertido en una tendencia creciente en ciudades como Madrid o Barcelona, impulsada por la falta de oferta y la demanda de soluciones más flexibles. La clave del sistema está en la optimización del espacio. En lugar de alquilar una vivienda completa por un precio fijo, se divide en varias unidades independientes con servicios básicos. El resultado es un incremento significativo de los ingresos. El propio Escrivá lo explica con un ejemplo concreto: “sacamos unas habitaciones premium donde podemos sacar muchísima más rentabilidad que si alquilamos la casa completa quizás por unos 700 euros y de esta manera podemos alquilarlo sobre 1600 euros”. La diferencia no es menor y explica por qué este modelo está captando el interés de inversores. Además, el sistema incluye elementos que aumentan el valor percibido, como trasteros o pequeñas terrazas. En uno de sus proyectos, señala que una propiedad puede convertirse en nueve unidades independientes con una rentabilidad estimada de entre el 12% y el 14%. Este porcentaje supera ampliamente el rendimiento medio del alquiler tradicional en España. Otro punto relevante es la gestión integral. El inversor no solo compra el inmueble, también delega la reforma, el alquiler y la administración. Esto reduce la barrera de entrada para quienes buscan invertir sin implicarse directamente en el día a día. El crecimiento de los minipisos en España no está exento de debate. Por un lado, responde a una necesidad real de acceso a la vivienda en entornos urbanos donde los precios son cada vez más altos. Por otro, plantea interrogantes sobre la calidad de vida y la regulación de estos espacios. Escrivá defiende su propuesta desde una doble perspectiva. “Como hay mucha necesidad de vivienda, en este tipo de propiedades podemos hacer un cambio de uso y sacar nuevas viviendas”, explica. Su argumento se centra en aumentar la oferta disponible y dar salida a inmuebles que de otro modo quedarían infrautilizados. Sin embargo, el debate sigue abierto. Algunas administraciones han comenzado a estudiar límites a la subdivisión de viviendas, mientras que expertos en urbanismo advierten sobre el riesgo de reducir el tamaño medio de los hogares sin garantizar condiciones adecuadas. En paralelo, la demanda continúa creciendo, impulsada por jóvenes profesionales, estudiantes y trabajadores temporales que buscan soluciones más asequibles. El resultado es un mercado en plena transformación. La inversión inmobiliaria se adapta a nuevas reglas, y modelos como el de los minipisos se consolidan como una alternativa rentable que redefine el uso del espacio urbano en España.