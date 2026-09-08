Cambia la hora este domingo 1 y todos tendrán que ajustar sus relojes: será obligatorio en todas estas zonas

La Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos establece que el horario estacional en la frontera norte llega a su fin durante el penúltimo mes del año. Para 2026, el cambio está programado para el domingo 1 de noviembre.

Ese día, los habitantes de las zonas donde todavía aplica esta medida deberán atrasar una hora sus relojes cuando sean las 02, con lo que comenzará el llamado horario de invierno.

¿Por qué cambia el horario en la frontera?

El ajuste busca mantener una mayor sincronización con Estados Unidos, debido a la estrecha relación que existe entre las comunidades fronterizas de ambos países.

El cambio de horario permite facilitar los desplazamientos de las personas que cruzan diariamente la frontera y favorece la coordinación de actividades comerciales, laborales y logísticas entre México y Estados Unidos.

¿Quiénes cambian la hora en México?

El horario estacional no se aplica a nivel nacional. Desde la eliminación del horario de verano a nivel nacional, el ajuste quedó limitado a determinadas zonas de la franja fronteriza norte.

Las regiones que deberán modificar sus relojes son:

Baja California: todo el estado.

Chihuahua: Coyame del Sotol, Ojinaga, Manuel Benavides, Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe.

Coahuila: Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza.

Nuevo León: Anáhuac y Los Aldama.

Tamaulipas: Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros.

Estados mexicanos exceptuados

La mayor parte del territorio mexicano mantendrá su horario habitual. Desde 2022, el horario estacional dejó de aplicarse en entidades como la Ciudad de México y el Estado de México.

Tampoco deberán realizar ajustes los habitantes de Sonora, así como de Baja California Sur y Sinaloa, por lo que estas entidades permanecerán con su horario vigente.

Cambio automático de hora

Una de las principales dudas antes de la llegada del cambio de horario es qué ocurrirá con los dispositivos electrónicos.

Los teléfonos celulares y otros dispositivos inteligentes pueden actualizar la hora de manera automática, siempre que tengan habilitadas las funciones de fecha, hora y zona horaria automáticas y reciban la información correspondiente a través de la red.

Por ello, antes del 1 de noviembre, se recomienda verificar la configuración del dispositivo para evitar inconvenientes con la hora.