Dos veces al año, varios países cambian manualmente sus relojes para ajustarse a la estación. Aunque México eliminó esta medida en 2022, no aplica a todo el país: algunos estados fronterizos con Estados Unidos mantienen el cambio horario para facilitar el comercio.
En línea con el cambio de huso de horario que existe en Estados Unidos y que obliga a los estados mexicanos de la frontera norte a cambiar su hora, estos son los estados que deberán cambiar su hora ajustando sus relojes de forma manual.
- Nueva León
- Coahuila
- Tamaulipas
- Baja California
- Chihuahua
- Sonora
- Quinta Roo
“Esta medida aplica para la toda la República Mexicana a excepción de los 33 municipios de la franja fronteriza norte y los estados de Sonora y Quintana Roo”, remarcó el Gobierno de México.
Cambio de hora en México: cuándo se deben ajustar los relojes en México
Cada año en el hemisferio norte hay un día que se conoce como el solsticio de invierno, cuyo evento astronómico indica que es el día más corto del año para esta parte del planeta Tierra, este día marca la llegada oficial del invierno en países del norte.
En este caso, los estados fronterizos de México con Estados Unidos deberán cambiar su huso horario el domingo 1 de noviembre del 2026 para ajustarse a las dinámicas comerciales de Estados Unidos.
Presta atención desde ahora y si vives en algunos de estos municipios, ya sabes que debes cambiar tu hora manual.
Nueva León
- Anáhuac
- Los Aldama
Coahuila
- Acuña
- Guerrero
- Hidalgo
- Jiménez
- Nava
- Ocampo
- Piedras Negras
- Zaragoza
Tamaulipas
- Nuevo Laredo
- Guerrero
- Mier
- Miguel Alemán
- Camargo
- Gustavo Díaz Ordaz
- Reynosa
- Río Bravo
- Valle Hermoso
- Matamoros
Baja California
- Tijuana
- Mexicali
- Playas de Rosarito
- Ensenada
- Tecate
Chihuahua
- Coyame del Sotol
- Ojinaga
- Manuel Benavides
- Janos
- Ascensión
- Juárez
- Praxedis G. Guerrero
- Guadalupe
El cambio de hora no es algo que se debe tomar a la ligera, el cuerpo no lo entiende de la misma forma como lo razona el cerebro y se altera el reloj biológico.
En verano, el sol vespertino fomenta la vida social y el deporte, pero causa insomnio. En invierno, amanece antes, facilitando el despertar, pero las tardes oscuras provocan fatiga y menor actividad, por lo que se debe estar preparado para este cambio de hora en México.