El Gobierno de Claudia Sheinbaum, en trabajo conjunto con Becas Bienestar, anunció en las últimas horas el inicio de los depósitos de las Becas Benito Juárez correspondientes al segundo bimestre del año escolar 2025 - 2026.

El Calendario de Pagos de Becas Bienestar dará inicio a los depósitos del dinero de los apoyos económicos de: Beca Rina Cetina, Beca Benito Juárez, Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro. En esta ocasión, el dinero se entregará mucho antes del 24 de diciembre, siendo una buena sorpresa para los becarios que podrán disfrutar del dinero para las Nochebuena.

Calendario de pagos Becas Benito Juárez

“¡Iniciamos diciembre con excelentes noticias para nuestras becarias, becarios y familias beneficiarias!”, informó Julio León, director de Becas Bienestar.

Beca Benito Juárez, entrega de dinero nov - dic del 2025.

Bimestre noviembre - diciembre:

Jueves 4 de Diciembre: Letras A, B

Viernes 5 de Diciembre: Letra C

Lunes 8 de Diciembre: Letras D, E, F

Martes 9 de Diciembre: Letra G

Miércoles 10 de Diciembre: Letras H, I, J, K, L

Jueves 11 de Diciembre: Letra M

Lunes 15 de Diciembre: Letras N, Ñ, O, P, Q

Martes 16 de Diciembre: Letra R

Miércoles 17 de Diciembre: Letra S

Jueves 18 de Diciembre: Letras T, U, V, W, X, Y, Z

La Secretaría de Bienestar anunció el calendario de pagos y este mes tendrá una gran sorpresa. Todos los detalles de los nuevos depósitos en la Tarjeta del Banco del Bienestar. Gobierno de México

¿Quiénes podrán cobrar la Beca Benito Juárez?

Solo el titular de la Tarjeta del Bienestar o el becario, tutor o padre de la persona beneficiada, son las personas que pueden hacer el uso de la tarjeta y el retiro del dinero.

Media Superior (preparatoria o bachillerato público): $1,900 pesos bimestrales por estudiante.

Educación Superior (universidad pública prioritaria): $5,800 pesos bimestrales por alumno.

Beca Rita Cetina (secundaria): $1,900 pesos por familia + $700 pesos por cada estudiante adicional.

Desde el próximo jueves 4 de diciembre al jueves 18 del mismo mes, todos los becarios de las Becas Benito Juárez podrán hacer uso de su dinero.