El Gobierno de México anunció para los estudiantes del territorio azteca que implementará una asistencia económica para que el sector educativo pueda hacer frente a sus distintos gastos.

Además de la Beca Benito Juárez y la Beca Rita Cetina, la Administración de Claudia Sheinbaum mantiene en agenda un nuevo apoyo económico, conocido como Beca Gertrudis Bocanegra. Checa de qué se trata y a quiénes está dirigido el apoyo.

¿Quién fue Gertrudis Bocanegra?

Gertrudis Bocanegra (1765–1817) fue una destacada heroína michoacana de la Independencia de México. Originaria de Pátzcuaro, tuvo entre sus logros la organización de redes de mensajería y apoyo a los insurgentes encabezados por Miguel Hidalgo.

Los estudiantes de México que quieran saber cómo acceder a un apoyo bimestral de 1,900 pesos deberán tomar nota de los siguientes detalles. (Foto: Archivo).

Fue capturada por el ejército realista y fusilada por negarse a delatar a sus compañeros. En función de los datos difundidos por el Gobierno mexicano, su nombre simboliza el valor, la resistencia y el papel fundamental de las mujeres en la lucha por la libertad.

¿A quiénes está dirigida la Beca Gertrudis Bocanegra?

El Gobierno de México confirmó que la Beca Gertrudis Bocanegra estará dirigida a más de 80,000 estudiantes de Educación Superior del estado de Michoacán.

Este apoyo financiero, que otorga un total de 1,900 pesos bimestrales, forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. El objetivo de esta asistencia es brindar apoyo en gastos de transporte público con la meta de este tipo de costo no se convierta en un obstáculo para continuar su formación profesional.

Cabe destacar que las asambleas informativas han dado inicio el pasado 24 de noviembre. La inversión social que el Gobierno de México destinará a la Beca Gertrudis Bocanegra ascenderá a más de 769 millones de pesos.

¿Cuáles son los requisitos para cobrar la Beca Gertrudis Bocanegra?

Aquellos alumnos interesados en acceder a este apoyo financiero y así poder cubrir gastos del transporte, deberán cumplir con una serie de requisitos: