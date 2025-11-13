La Coordinación Nacional de Becas Bienestar Benito Juárez, CNBBBJ, lanzó un nuevo servicio de canales de difusión en WhatsApp, con el objetivo de mantener informados a millones de estudiantes y familias beneficiarias con mensajes oficiales, confiables y gratuitos.

La iniciativa del Gobierno de México, presentada este año, permitirá acceder a todos los becarios a la información sobre fechas de pago, asambleas informativas, entrega de tarjetas Bienestar y actualizaciones nacionales de cada programa, sin intermediarios ni riesgos de desinformación.

Cómo activar el canal oficial de Becas Benito Juárez

El nuevo servicio ofrece dos canales de información oficial: uno nacional y otro por cada estado, con información local y general.

Los usuarios recibirán alertas inmediatas sobre su beca si activan las notificaciones en la app.

Para seguir los canales y activar la campanita: ingresa a linktr.ee/CanalesBecasBienestar

Busca el enlace de tu canal de estado y del canal nacional.

Da clic en “Seguir”

Abre la conversación del canal en WhatsApp

Toca el ícono de la campanita y selecciona “Notificaciones activas” para recibir alertas de inmediato

El Gobierno de México ya dio a conocer las fechas exactas del cobro de una de sus becas más solicitadas para diciembre.

Es así como ahora los beneficiarios podrán recibir avisos, fechas y noticias oficiales sobre sus becas a través de canales verificados de WhatsApp, tanto nacionales como estatales.

¿Cuánto paga cada Beca Benito Juárez?

El programa Becas para el Bienestar Benito Juárez mantiene montos actualizados para los distintos niveles educativos, con pagos bimestrales durante 10 meses al año, exceptuando julio y agosto por vacaciones.

Media Superior (preparatoria o bachillerato público): $1,900 pesos bimestrales por estudiante.

Educación Superior (universidad pública prioritaria): $5,800 pesos bimestrales por alumno.

Beca Rita Cetina (secundaria): $1,900 pesos por familia + $700 pesos por cada estudiante adicional.

Los apoyos económicos pueden recibirse hasta por 40 o 45 meses consecutivos, siempre que el beneficiario permanezca inscrito y cumpla los requisitos de permanencia.

Fechas confirmadas para el pago de la Beca Rita Cetina en diciembre

La CNBBBJ confirmó que no habrá depósito en noviembre de 2025. El pago bimestral noviembre-diciembre se realizará del 1 al 12 de diciembre , escalonado por orden alfabético del apellido del tutor y vía Tarjeta del Bienestar.

Este será el último pago del año, beneficiando a 8.8 millones de estudiantes de secundaria pública, con montos de $1,900 pesos base más $700 por hijo adicional.

Calendario de Pagos Diciembre 2025:

1 dic: A, B

2 dic: C

3 dic: D, E, F

4 dic: G

5 dic: H, I, J, K, L

6 dic: M

7 dic: N, Ñ, O, P, Q

8 dic: R

9 dic: S

10–12 dic: T, U, V, W, X, Y, Z

Fechas confirmadas para el pago de la Beca Rita Cetina en diciembre Gobierno de México

Con esta estrategia digital, el Gobierno de México moderniza la comunicación con los beneficiarios y combate la desinformación, asegurando que cada familia reciba información directa, segura y oportuna sobre su apoyo educativo.