Confirmado | Canadá prohibirá la entrada y salida del país a quienes posean el pasaporte vigente pero no reúnan este requisito obligatorio. (Fuente: IA)

Tener el pasaporte en posesión no asegura la entrada a la frontera canadiense. En el año 2026, el requisito de admisibilidad es un aspecto que numerosos viajeros mexicanos ignoran y puede ser determinante para abordar el vuelo o permanecer en tierra.

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Requisito esencial para ingresar a Canadá con pasaporte vigente

Los ciudadanos mexicanos que se desplazan por motivos turísticos requieren una visa de visitante para ingresar a Canadá. No obstante, existen excepciones para aquellos que hayan poseído una visa canadiense de visitante en los últimos diez años o que dispongan de una visa estadounidense de no inmigrante válida, quienes pueden acceder únicamente con una eTA, siempre que su viaje sea en avión.

Asimismo, los beneficiarios de permisos de trabajo o estudio canadienses vigentes también mantienen su eTA activa.

A pesar de ello, ni la visa ni la eTA garantizan la entrada. El oficial de inmigración será quien tenga la última decisión en el momento de la llegada.

Principales motivos por los que pueden negarte el ingreso

IRCC establece diversas causales de inadmisibilidad que trascienden la mera revisión documental. Entre ellas, se enumeran las siguientes:

Vínculos con actividades de seguridad tales como espionaje o terrorismo

tales como espionaje o terrorismo Participación en crímenes de guerr a

Antecedentes delictivos —incluyendo condenas antiguas o registros por conducción bajo los efectos del alcohol- lazos con el crimen organizado

—incluyendo condenas antiguas o registros por conducción bajo los efectos del alcohol- lazos con el crimen organizado Ciertas condiciones médicas

Insuficiencia financiera para costear la estancia

Presentar información errónea u omisiones fundamentales

Viajar con un familiar que también sea objeto de inadmisibilidad.

Cómo redactar una solicitud clara y sin ambigüedades

Es fundamental demostrar arraigo en México: empleo, estudios, familia o bienes. La coherencia resulta crucial: nombres, fechas, ingresos y rutas deben ser consistentes en todos los documentos.

Las autoridades valoran los expedientes que demuestran un viaje temporal, financiado y bien planeado. Es recomendable incluir historial de viajes internacionales, estados de cuenta recientes, reservas de vuelos y hospedaje, así como un itinerario bien definido.

Asimismo, si se presenta algún antecedente legal o médico, la transparencia y la debida documentación de soporte pueden influir favorablemente en la decisión del viajero.