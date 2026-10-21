Los puntos de Iberia podrán convertirse en cupones de entre 5 y 250 euros para comprar en El Corte Inglés.

El Corte Inglés permite pagar las compras con puntos de Iberia gracias a un nuevo acuerdo entre ambas compañías que habilita a los socios de Iberia Club a canjear sus Avios por cupones de descuento.

La iniciativa está disponible desde el 21 de octubre de 2026 y permite obtener vales de entre 5 y 250 euros para realizar compras en tiendas físicas y canales online.

De esta forma, los socios podrán aprovechar sus Avios en distintas categorías de productos y en una amplia red comercial. La disponibilidad de los cupones y sus condiciones de uso dependerán de las reglas establecidas por el sistema de canje.

Cómo canjear los puntos de Iberia por cupones de El Corte Inglés

Los socios de Iberia Club podrán convertir sus Avios en cupones de entre 5 y 250 euros a través de www.avios.com. Una vez realizado el canje, los vales podrán utilizarse para pagar compras en los establecimientos adheridos y en sus respectivos canales digitales.

La iniciativa incorpora una nueva alternativa para aprovechar los puntos acumulados en el programa de fidelización de Iberia. En lugar de destinarlos a otros servicios, los clientes podrán utilizarlos para obtener cupones con los que abonar sus compras en las marcas participantes.

Las condiciones del canje, incluida la conversión de Avios a euros, están disponibles en la plataforma oficial del programa.

La nueva opción de canje de Avios amplía las posibilidades de los clientes de Iberia Club para pagar sus compras con cupones. Shutterstock

En qué tiendas se pueden utilizar los cupones de Iberia Club

El acuerdo permite utilizar los cupones en cinco enseñas del Grupo El Corte Inglés, tanto en establecimientos físicos como a través de sus páginas web y aplicaciones:

El Corte Inglés: compras en sus grandes almacenes y canales digitales.

Hipercor: productos disponibles en sus establecimientos y plataformas online.

Supercor: compras en sus supermercados y canales digitales.

Supermercados El Corte Inglés: productos de alimentación y otras categorías disponibles en sus tiendas.

Sfera: compras de moda y productos de la marca.

El acuerdo entre Iberia y El Corte Inglés entra en vigor el 21 de octubre y permite utilizar los Avios en tiendas físicas y canales online. Shutterstock

Iberia y El Corte Inglés amplían las opciones para sus clientes

Iberia, fundada en 1927, conecta España con destinos de Europa, América, África, Oriente Medio y Asia, y tiene en las conexiones entre Europa y América Latina uno de sus principales ejes de actividad. Por su parte, El Corte Inglés cuenta con una amplia presencia en el mercado español y ofrece productos de marcas nacionales e internacionales en diferentes categorías.

Con este acuerdo, Iberia y El Corte Inglés buscan reforzar su propuesta de valor y facilitar el uso de los Avios en compras cotidianas. La alianza amplía las posibilidades de utilización del programa Iberia Club más allá de los servicios vinculados directamente con los viajes.