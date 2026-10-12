La modernización contempla seis puertas de embarque, ocho módulos de migración y más espacios para atender a viajeros nacionales e internacionales.

El proyecto para renovar el Aeropuerto Internacional de Puebla contempla obras de ampliación y modernización que permitirán aumentar su capacidad de atención de 1.4 a 2.8 millones de pasajeros por año. A su vez, el plan incluye una inversión superior a los 1,000 millones de pesos y mejoras en las áreas exteriores y los accesos.

De acuerdo con información oficial del Gobierno de Puebla, la terminal aérea Hermanos Serdán tendrá una superficie de 14,623 metros cuadrados y contará con nuevas instalaciones para mejorar el registro, el embarque, la seguridad y la atención a los viajeros.

La ampliación del Aeropuerto Internacional de Puebla

La modernización del Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán, ubicado en Huejotzingo, contempla una intervención integral de más de 49,000 metros cuadrados. El objetivo es ampliar la infraestructura aeroportuaria y mejorar los servicios para pasajeros nacionales e internacionales.

Según el comunicado del Gobierno de Puebla del 21 de septiembre de 2026, la terminal pasará de una superficie de 7,664 a 14,623 metros cuadrados . Asimismo, el proyecto contempla áreas renovadas de llegadas y salidas, nuevos módulos de documentación, puntos de abordaje inteligente, bandas de reclamo de equipaje y espacios comerciales.

Esta obra contará con una inversión anunciada que supera los 1,000 millones de pesos, mientras que el Gobierno estatal informó que coordina el proyecto con Grupo Mundo Maya y el Gobierno de México, con la intención de fortalecer la conectividad aérea y la actividad turística y económica de la región.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, contó que el Aeropuerto Hermanos Serdán proyecta una ampliación de su terminal para mejorar la atención de pasajeros nacionales e internacionales. Gobierno de Puebla

Así será la nueva terminal del Aeropuerto Internacional de Puebla con sus nuevos servicios

El proyecto de ampliación contempla instalaciones para agilizar el paso de los pasajeros por el aeropuerto. Entre las principales mejoras anunciadas se encuentran:

40 posiciones de documentación : 28 módulos convencionales y 12 posiciones inteligentes de autodocumentación

Seis puertas de embarque : dos de contacto y cuatro remotas

Ocho equipos de seguridad : destinados a la detección de metales y la revisión mediante rayos X

Ocho módulos de migración : para atender los flujos de pasajeros internacionales

Cuatro bandas de equipaje : con una longitud de 50 metros cada una

Más espacio comercial : una zona pública de encuentro de 1,064 metros cuadrados destinada a comercios y alimentos

Sanitarios ampliados: la superficie de estas instalaciones llegará a 888 metros cuadrados.

Más lugares de estacionamiento para los pasajeros

Uno de los cambios previstos corresponde al estacionamiento, que aumentará su capacidad de 228 a 720 cajones distribuidos en cuatro niveles.

El proyecto también incluye un motorlobby cubierto de 1,258 metros cuadrados para facilitar el ascenso y descenso de viajeros. Estas instalaciones forman parte de las obras exteriores que acompañarán la remodelación del edificio principal.

¿Cuántos pasajeros podrá recibir el Aeropuerto Internacional de Puebla?

La meta anunciada en el comunicado oficial del 21 de septiembre es elevar la capacidad de la terminal de 1,4 a 2,8 millones de pasajeros anuales.

En ese sentido, se prevé separar los flujos de llegada de pasajeros nacionales e internacionales y garantizar accesibilidad para personas con movilidad reducida.

A su vez, las instalaciones estarán diseñadas para atender hasta 1,824 pasajeros durante la hora pico, según los detalles técnicos difundidos.