El calendario oficial de feriados federales en Estados Unidos incluye una nueva jornada de descanso que impactará en la actividad laboral y administrativa a nivel nacional. Se trata del Memorial Day 2026, una fecha clave que establece la suspensión de tareas en múltiples sectores. La conmemoración no solo implica el cierre de organismos públicos, sino que también configura un fin de semana largo. Este esquema se repite cada año y modifica el funcionamiento de servicios esenciales y actividades comerciales. El Memorial Day 2026 se celebrará el lunes 25 de mayo, al ubicarse como el último lunes del mes. Esta disposición garantiza un fin de semana largo de tres días consecutivos en todo el territorio estadounidense. Al tratarse de un feriado federal, se establece la interrupción de actividades en distintas instituciones y dependencias. Entre las principales sucursales y servicios que permanecerán cerrados se encuentran: En paralelo, el sector privado puede adoptar esquemas propios, con cierres totales o atención reducida según cada empresa. El Memorial Day es una fecha destinada a honrar a los militares estadounidenses que murieron en servicio. Su origen se remonta a la etapa posterior a la Guerra Civil y fue establecido como feriado federal en 1971. Durante esta jornada se desarrollan actos conmemorativos en distintos puntos del país, con una fuerte presencia institucional y participación de la comunidad. Entre las principales actividades se destacan: Estas prácticas forman parte del calendario cívico y se replican cada año en todo el país. Tras el Memorial Day, el calendario federal aún contempla varias fechas de descanso obligatorio que impactan en la actividad laboral. Estos feriados también implican cierres de organismos públicos y modificaciones en servicios. Los feriados federales restantes en 2026 son: Cada una de estas fechas forma parte del esquema oficial del Gobierno federal y genera cambios en la dinámica económica y social del país.