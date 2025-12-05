“La reubicación se llevó a cabo luego de un deslizamiento [...] por ello se acordaron estos nuevos espacios seguros”, puntualizó la funcionaria federal.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la entrega de escrituras a 354 familias afectadas por el deslizamiento del Chiquihuite en 2021. El anuncio se realizó durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

Durante el enlace, Claudia Sheinbaum recordó que la reubicación fue un compromiso adquirido cuando era jefa de Gobierno de CDXM, afirmando que ahora se concreta con viviendas seguras y totalmente equipadas.

“Vamos a tener un enlace muy rápido... por la inauguración de unas viviendas de una reubicación de una zona de alto riesgo”, señaló la mandataria al presentar el avance del proyecto habitacional.

Reubicación tras el deslizamiento del Chiquihuite

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega, explicó que la reubicación inició tras el deslave del 10 de septiembre de 2021 que obligó a buscar alternativas seguras para las familias.

Vega detalló que 210 viviendas se ubicaron en Tlalnepantla y 144 en la alcaldía Gustavo A. Madero, tras un proceso de diálogo con habitantes afectados por la emergencia.

“La reubicación se llevó a cabo luego de un deslizamiento. Por ello se acordaron estos nuevos espacios seguros”, puntualizó la funcionaria federal.

Viviendas nuevas y con todos los servicios

El director de Conavi, Rodrigo Chávez, confirmó que las viviendas entregadas miden 65 metros cuadrados y cuentan con todos los servicios necesarios para garantizar habitabilidad.

Escrituras

Rodrigo Chávez destacó que el programa priorizó la seguridad estructural y el acceso equitativo, asegurando que las familias hoy reciben un patrimonio digno y completamente regularizado.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, afirmó que la entrega de escrituras “significa un sueño hecho realidad”, resaltando que el gobierno cumple con compromisos históricos.

La funcionaria Clara Brugada agregó que este logro refleja el trabajo coordinado entre autoridades federales y locales para atender a quienes más lo necesitan tras la tragedia del 2021.