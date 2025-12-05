A continuación, te contamos entre qué horarios de dará el corte, y cuáles serán las zonas y localidades afectadas que sufrirán la interrupción de sus servicios.

Este viernes 5 de diciembre, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció un apagón programado de siete horas debido a trabajos de mantenimiento en la red de distribución.

La entidad explicó que será necesario desenergizar temporalmente las líneas para llevar a cabo las maniobras, lo que permitirá optimizar la calidad del servicio a mediano y largo plazo y prevenir fallas futuras.

¿Dónde ocurrirá el corte de luz masivo y qué zonas resultarán afectadas?

El apagón afectará exclusivamente al Centro Histórico de Tlaquepaque, en la Zona Metropolitana de Guadalajara, y se extenderá desde las 04:00 hasta las 11:00 horas.

El aviso oficial, identificado como oficio CHG-071/2025, fue emitido por la División de Distribución Jalisco de la CFE. Las autoridades locales, a través del regidor del municipio, difundieron el aviso para que los vecinos tomen consciencia del corte que comenzará en la madrugada.

¿Por qué habrá el corte de luz de la CFE este 5 de diciembre?

La CFE justificó el apagón programado como una necesidad técnica: los trabajos previstos implican realizar mantenimiento y mejoras en la red de distribución eléctrica.

Según informó, las maniobras requieren desenergizar por completo las líneas eléctricas, con el fin de proteger tanto al personal técnico como la infraestructura. Estas tareas, previstas con antelación, buscan optimizar el suministro, evitar fallas futuras y garantizar un servicio más seguro y estable para los usuarios de la zona.

De esta mamera, la empresa pidió la comprensión de los afectados y recomendó planificar actividades con antelación.

Qué hacer ante un apagón: recomendaciones clave para proteger tus aparatos y evitar daños