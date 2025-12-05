Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, previo a su participación en el sorteo del Mundial 2026 en Washington.

Mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum se alista para una breve reunión con Donald Trump y el primer ministro canadiense Mark Carney para el sorteo del Mundial 2026, múltiples líderes empresariales en Washington defendieron con todo el acuerdo comercial del bloque regional.

Para Sheinbaum, su primer encuentro con Trump, “una pequeña reunión” dijo, podría ser visto como un gesto de apaciguamiento dadas las recientes arremetidas del presidente de EE.UU. en contra de México.

La más reciente se dio justo el miércoles (3 de diciembre), cuando Trump dijo que el T-MEC (aprobado durante su primera administración) podría no ser extendido durante su revisión en julio de 2026.

“Va a expirar el próximo año y quizá sea mejor dejarlo expirar o quizá sea mejor llegar a otro acuerdo con México y Canadá”.

Remarcando lo que dijo su jefe, el embajador comercial de EE.UU:, Jamieson Greer confirmó que su país podría salirse del T-MEC. Sin embargo,en una entrevista con Politico, Greer ‘planchó’ lo dicho por Trump y dijo que “la opinión del presidente es que solo quiere acuerdos que sean buenos (...) La razón por la que incluimos un período de revisión en el T-MEC fue por si necesitábamos revisarlo, modificarlo o salir de él”.

El comentario causó sorpresa entre docenas de líderes empresariales que participaron en diversos paneles en Washington durante la segunda jornada de audiencias para revisar el proceso rumbo a julio de 2026.

En términos generales, los participantes en los paneles defendieron la continuidad del acuerdo comercial, si bien dividieron opiniones en cuanto a si se requieren reformas mayores o cambios y ajustes leves.

Destacó la participación de Nasim Fussell, vicepresidente de Business Roundtable (el grupo que representa a más de 200 CEOs de diversos grupos industriales de EE.UU.), quien dijo que el T-MEC es un vehículo fundamental para la competitividad en América del Norte. “Su prórroga será crucial para la vitalidad de las empresas estadounidense”, dijo.

En ese ambiente se juntarán Trump, Sheinbaum y Carney y vale la pena ver lo que Goldy Hyer, presidente del Consejo de Negocios de Canadá, dijo en referencia a su encuentro de acuerdo con Politico: “El primer encuentro entre los tres líderes de América del Norte podría inyectar renovada confianza y esperanza entre los actores privados y públicos (…) Dicen que una imagen dice más que mil palabras, pero esta podría valer mucho más”.

Oxxo corresponde a Banorte

Los que firmaron una alianza para fortalecer la inclusión financiera son Banorte y Oxxo.

Tanto el banco como la cadena de tiendas de conveniencia buscan aprovechar la masa crítica de la firma de consumo para atender las necesidades de servicios financieros básicos de millones de personas en todo el país.

En un inicio, 24 mil unidades de Oxxo serán incorporadas como corresponsales bancarios de Banorte para que en las tiendas los clientes de ambas entidades puedan realizar transacciones diarias.

De acuerdo a un comunicado conjunto, “A través de las tiendas Oxxo, ahora los clientes de Banorte tendrán los servicios de corresponsalías como depósitos a cuentas Banorte y pagos de tarjetas de crédito con horarios extendidos, incluyendo fines de semana, en todo el país”.

Citi tendrá nuevo CEO para México

Luis Brossier asumirá la dirección general de Citi México a partir del 1 de marzo de 2026. El ejecutivo reemplazará a Álvaro Jaramillo y el anuncio de la sustitución se da justo a un año en que se completó la separación entre Citi y Banamex, en lo que era Citibanamex.

Brossier es gente de casa, pues en Citi era director de banca corporativa para México y ya tenía una larga carrera en el banco, siempre atendiendo cuentas corporativas y en el área de infraestructura y bienes raíces. Previamente, Brossier, que tiene un MBA de Columbia Business School, pasó más de una década en Morgan Stanley México.