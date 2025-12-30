Durante los próximos meses, miles de automovilistas del Estado de México deberán ponerse al día con uno de los trámites más importantes del año, para evitar a futuro complicaciones o multas indeseadas. Existe una fecha marcada en el calendario, un orden específico y consecuencias económicas de más de 2,000 pesos.

La autoridad fiscal del Edomex ya ha dejado asentado por escrito el procedimiento, los plazos y a quiénes alcanza. Sin embargo, el verdadero alcance de esta decisión empieza a notarse cuando se revisa quiénes están obligados y qué ocurre si se ignora el calendario.

Reemplacamiento 2026 en Edomex: qué placas deben renovarse y desde cuándo

El reemplacamiento 2026 en Edomex es obligatorio para vehículos y motocicletas cuyas placas fueron expedidas en 2021. También deben cumplir quienes tengan tarjetas de circulación con vigencia entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026 , según lo publicado en la Gaceta de Gobierno.

¿Cómo es el reemplacamiento vehicular en Edomex? (Foto: Archivo) Gobierno de México

La gestión se podrá realizar sin inconvenientes a partir del 1 de abril, y estará vigente hasta el 31 de agosto de 2026. Cabe destacar que no es libre elección, ya que habrá un orden establecido en función de la terminación numérica de las placas. De esta manera, se busca evitar saturaciones y facilitar la atención tanto presencial como digital.

¿Cómo es el calendario de reemplacamiento?

Este esquema es obligatorio para quienes entren en el supuesto marcado por la autoridad

Terminaciones en 1 y 2 corresponden a abril .

Terminaciones en 3 y 4, a mayo .

Terminaciones en 5 y 6, a junio

Terminaciones en 7 y 8 a julio .

Terminaciones en 9 y 0, a agosto.

¿Cuáles son las multas por no reemplacar y los requisitos para evitar sanciones?

No cumplir con el reemplacamiento 2026 en Edomex puede conducir a percibir multas de entre 16 y 20 UMA. Según los valores que se mantienen vigentes a fines de 2025, el monto máximo rondaba los 2,262 pesos, cifra que podría aumentar en 2026 con la actualización del valor de la UMA.

Para evitar sanciones y problemas legales, la Secretaría de Finanzas permite iniciar el trámite en línea a través del portal de Servicios al Contribuyente. Incluso está disponible la opción de entrega de placas a domicilio, lo que reduce tiempos y traslados.

Los requisitos incluyen presentar los siguientes documentos: