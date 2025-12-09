México sigue siendo atractivo para la inversión gracias al nearshoring, pese a la incertidumbre que existe del T-MEC, destacó en entrevista Sergio Méndez, director general de BlackRock México.

“El nearshoring no es nuevo, viene desde hace años y va a seguir presente. La posición geográfica de México nos permite capturar mejor esta estrategia si tenemos regulaciones acordes”, dijo el ejecutivo.

México y el nearshoring. Fuente: Archivo.

El país combina ventajas estructurales que refuerzan su atractivo: población joven, ahorro interno sólido (equivalente a casi 37 por ciento del PIB) y un mercado financiero capaz de conectar este capital con oportunidades de inversión.

¿Cómo influye esto en las aseguradoras?

Según el 14º Informe Anual del Sector Asegurador de BlackRock, las aseguradoras mexicanas observan estos cambios con cautela, ajustando sus estrategias de inversión:

•⁠ ⁠12% planea elevar su exposición al riesgo.

•⁠ ⁠30% aumentará asignaciones en mercados privados.

•⁠ ⁠58% mantendrá niveles actuales.

Entre los activos más atractivos se encuentran crédito privado, infraestructura y estrategias multi-alternativas, mientras que en mercados públicos, 73% mantendrá sus asignaciones y 21% planea incrementarlas.

Esto muestra que, aunque las aseguradoras buscan aprovechar nuevas oportunidades, los activos tradicionales siguen siendo pilares fundamentales de sus carteras.

Visión de futuro: oportunidades para 2026

La visión que se tiene desde BlackRock para el país es constructiva de cara a 2026, impulsadas por tendencias como el cambio tecnológico, la inteligencia artificial y el nearshoring, que consideran permanentes.

Además, el capital institucional global que aún cuenta con liquidez importante, permitirá que los mercados muestren comportamientos positivos en los próximos meses.