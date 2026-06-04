No muchos lo saben, pero existe una función poco aprovechada de la Tarjeta del Banco del Bienestar que puede ayudar a administrar mejor los recursos y evitar gastos innecesarios.

Los beneficiarios de las Becas para el Bienestar cuentan con distintas opciones para utilizar el dinero que reciben de manera periódica. Aunque muchos optan por retirar el monto completo en efectivo, esta no siempre es la alternativa más conveniente.

Las autoridades federales recordaron recientemente que existe una forma práctica y segura de aprovechar el apoyo económico sin necesidad de acudir a un cajero automático, una estrategia que además puede contribuir a que el dinero rinda durante más tiempo.

Beca del Bienestar | Cómo aprovechar mejor el dinero según el Banco del Bienestar

A través de sus canales oficiales, el Banco del Bienestar recordó a los estudiantes que la tarjeta donde reciben el depósito puede utilizarse directamente para realizar compras en establecimientos que cuenten con terminal bancaria.

La institución destacó que esta modalidad permite efectuar pagos de forma práctica y segura, evitando la necesidad de retirar efectivo cada vez que se requiera utilizar el apoyo económico.

No muchos lo saben, pero existe una función poco aprovechada de la Tarjeta del Banco del Bienestar que puede ayudar a administrar mejor los recursos y evitar gastos innecesarios.

Aunque se trata de una función conocida por algunos beneficiarios, muchos continúan utilizando la tarjeta únicamente para hacer retiros en cajeros automáticos, desaprovechando una herramienta que puede facilitar el control de los gastos cotidianos. Desde el organismo señalaron que utilizar directamente la tarjeta es una de las formas más sencillas de aprovechar al máximo el beneficio económico otorgado por el programa.

Por qué pagar con la tarjeta puede ayudar a que la beca dure más

El uso de medios de pago electrónicos suele permitir un mejor seguimiento de los gastos realizados, ya que cada compra queda registrada en los movimientos de la cuenta. Además, al evitar llevar grandes cantidades de efectivo, los beneficiarios pueden reducir compras impulsivas o gastos no planificados que suelen surgir cuando se dispone del dinero en efectivo.

Otro aspecto relevante es que no resulta necesario retirar todo el monto depositado de una sola vez. Los recursos permanecen resguardados en la cuenta y pueden utilizarse gradualmente conforme se necesiten.

De esta manera, los estudiantes tienen la posibilidad de administrar mejor el apoyo económico y destinarlo a necesidades prioritarias relacionadas con su formación académica.

Qué pueden hacer los beneficiarios con la Tarjeta del Banco del Bienestar

La tarjeta del Banco del Bienestar funciona como un medio de pago que permite realizar compras en comercios con terminal bancaria, además de consultar saldos y movimientos.

Los recursos depositados por concepto de beca permanecen disponibles en la cuenta, por lo que no existe la obligación de retirarlos inmediatamente después de recibir el pago correspondiente.

Las autoridades recomiendan conservar la tarjeta en buen estado y utilizarla de manera responsable para aprovechar todos los beneficios asociados al programa social. Asimismo, recuerdan que cualquier información relacionada con depósitos, calendarios de pago o trámites debe consultarse únicamente a través de los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez y del Banco del Bienestar.