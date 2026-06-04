Durante años, los letreros en estacionamientos de Ciudad de México que decían “no nos hacemos responsables por daños o robos” fueron moneda corriente.

Muchos usuarios los aceptaban sin cuestionarlos. Pero eso está cambiando: el Congreso local aprobó reformas a la Ley de Establecimientos Mercantiles y al Código Penal que obligan a estos negocios a ser transparentes sobre su responsabilidad y a contar con seguros vigentes que protejan a sus clientes.

Qué dice la nueva ley

La reforma exige que los estacionamientos públicos coloquen avisos visibles donde indiquen claramente si cuentan con una póliza de seguro o fianza vigente que cubra daños, robos totales o parciales a los vehículos bajo su resguardo.

Si te roban en un estacionamiento de la CDMX, ahora el negocio tiene que responder. Prapat Aowsakorn

La idea es que el usuario sepa desde que entra qué protección existe y qué responsabilidades asume el negocio.

Los establecimientos tendrán 180 días naturales para adecuarse a las nuevas disposiciones.

Cuánto dinero cubre y qué sigue

La ley también fija montos mínimos de cobertura. Los estacionamientos deberán contar con seguros o fianzas que alcancen hasta 9,000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para autos , una cifra que actualmente supera el millón de pesos.

Vale recordar que desde octubre del año pasado el Congreso ya había solicitado a las 16 alcaldías, a la Secretaría de Movilidad y al Instituto de Verificación Administrativa que supervisaran el cumplimiento de estas obligaciones y aplicaran sanciones en caso de incumplimiento.