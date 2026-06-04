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Durante años, los letreros en estacionamientos de Ciudad de México que decían “no nos hacemos responsables por daños o robos” fueron moneda corriente.
Muchos usuarios los aceptaban sin cuestionarlos. Pero eso está cambiando: el Congreso local aprobó reformas a la Ley de Establecimientos Mercantiles y al Código Penal que obligan a estos negocios a ser transparentes sobre su responsabilidad y a contar con seguros vigentes que protejan a sus clientes.
Qué dice la nueva ley
La reforma exige que los estacionamientos públicos coloquen avisos visibles donde indiquen claramente si cuentan con una póliza de seguro o fianza vigente que cubra daños, robos totales o parciales a los vehículos bajo su resguardo.
La idea es que el usuario sepa desde que entra qué protección existe y qué responsabilidades asume el negocio.
Los establecimientos tendrán 180 días naturales para adecuarse a las nuevas disposiciones.
Cuánto dinero cubre y qué sigue
La ley también fija montos mínimos de cobertura. Los estacionamientos deberán contar con seguros o fianzas que alcancen hasta 9,000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para autos, una cifra que actualmente supera el millón de pesos.
Vale recordar que desde octubre del año pasado el Congreso ya había solicitado a las 16 alcaldías, a la Secretaría de Movilidad y al Instituto de Verificación Administrativa que supervisaran el cumplimiento de estas obligaciones y aplicaran sanciones en caso de incumplimiento.