En el Foro Automotriz Tlaxcala 2026, la empresa TT Automotriz presentó oficialmente el prototipo del TT01 ante empresarios, funcionarios de gobierno y especialistas del sector.

La compañía lo describe como el primer vehículo eléctrico ensamblado completamente en Tlaxcala, con el 80% de sus componentes de origen mexicano y desarrollado íntegramente con talento tlaxcalteca.

Su planta está ubicada en el Parque Industrial de Xiloxoxtla.

Qué puede hacer el TT01

El TT01 está pensado para la movilidad urbana de barrio. Tiene capacidad para cinco pasajeros con cinturones de seguridad, alcanza una velocidad máxima de 50 km/h y ofrece una autonomía de hasta 250 kilómetros por carga.

TT Automotriz presentó el prototipo del TT01. TT Automotriz

Puede recargarse desde un enchufe doméstico convencional o mediante paneles solares instalados en el techo.

La empresa aclara que el diseño garantiza un nivel de seguridad básico y que el vehículo no cuenta con bolsas de aire. Su estructura es de acero de alta resistencia.

Precio, ventas y lo que viene

El TT01 tendrá un precio de 90 mil pesos y se venderá a través de una página oficial que la empresa lanzará en seis meses.

El TT01 es el primer vehículo eléctrico ensamblado completamente en Tlaxcala. TT Automotriz

TT Automotriz ya trabaja en tres prototipos adicionales

uno para uso personal con velocidad máxima de 70 km/h,

otro orientado a familias

un tercero para reparto capaz de alcanzar 150 km/h.

El precio máximo de esta línea será de 160 mil pesos. La empresa también está abierta a asociarse con otras armadoras para producir altos volúmenes.