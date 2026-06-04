Si cruzas hacia México desde Guatemala y tienes pendiente renovar tu pasaporte, ya no puedes esperar más.

Las autoridades migratorias de Chiapas, Tabasco y Campeche recordaron que cualquier extranjero que se presente en frontera con pasaporte vencido será rechazado en el acto.

El problema en tu pasaporte que podría hacer que te rechacen en Chiapas, Tabasco y Campeche

Las autoridades migratorias en México fortalecieron los controles en los principales puntos de ingreso desde Centroamérica y comenzaron a verificar con mayor rigor la documentación de los viajeros que intentan cruzar la frontera sur del país.

En los cruces de Chiapas, Tabasco y Campeche, utilizados diariamente por miles de personas procedentes de Guatemala, los agentes migratorios están realizando inspecciones más estrictas de los documentos de viaje, especialmente de la vigencia de los pasaportes.

Aunque la exigencia de contar con un pasaporte válido no es nueva, las autoridades advierten que los viajeros que presenten documentación vencida, deteriorada o que no cumpla con los requisitos migratorios pueden ser rechazados en frontera y obligados a regresar a su país de origen.

Qué debes verificar antes de viajar

Antes de dirigirte a la frontera mexicana, es recomendable revisar que:

Tu pasaporte se encuentre vigente y en buen estado físico.

Disponga de páginas libres para sellos migratorios.

Cuentas con la visa mexicana correspondiente, si tu nacionalidad la requiere.

Tienes vigente tu Tarjeta de Visitante Regional (TVR), en los casos en que aplique.

Presentas la documentación migratoria necesaria para el tipo de viaje que realizarás.

Cumples con los requisitos de estancia establecidos por las autoridades mexicanas.

Pasaporte vencido: el error que puede impedir tu ingreso a México desde Guatemala. Fuente: Canva

Así afecta esta medida a los guatemaltecos que más viajan a México

Guatemala es el país centroamericano con más flujo de viajeros hacia el sureste mexicano . Compras en Tapachula, visitas a familiares en Villahermosa, turismo en la Riviera Maya: son rutas que se repiten semana a semana. Y ahora, todas ellas pasan por un filtro que no perdona documentos vencidos.

El problema es que renovar el pasaporte guatemalteco no es inmediato. El trámite puede demorar entre dos y cuatro semanas dependiendo de la demanda, y en temporadas altas la espera se extiende. Quien planea viajar en los próximos 30 días y tiene el pasaporte próximo a vencer —o ya vencido— está en zona de riesgo real.

Además, recuerda que México requiere visa de turismo si eres ciudadano de Guatemala, salvo que cuentes con visa vigente de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Japón o algún país del espacio Schengen. Ese trámite también tiene tiempos: la cita en la Embajada de México en Guatemala puede tomar semanas.

Qué documentos deben presentar los ciudadanos de Guatemala para cruzar la frontera con México

Para un ciudadano guatemalteco que desea ingresar a México por vía terrestre, el pasaporte vigente es el documento básico, pero normalmente no es el único requisito. Dependiendo de la situación migratoria, también pueden solicitar:

Visa mexicana de visitante (turismo) , salvo que la persona cuente con una visa vigente o residencia permanente de determinados países que eximen este requisito conforme a la normativa migratoria mexicana.

Documentos que acrediten el motivo del viaje, como reservas de hotel, itinerario, carta de invitación o comprobantes de recursos económicos para la estancia. Las autoridades migratorias pueden requerirlos durante la entrevista de ingreso.

Si solo se visitará la frontera sur

Los guatemaltecos pueden solicitar la Tarjeta de Visitante Regional (TVR), que permite entrar a los estados fronterizos del sur de México por períodos cortos. Para tramitarla se requiere:

Pasaporte vigente, documento de identidad o documento de viaje válido.

En caso de menores, certificado de nacimiento reciente y autorización de padres o tutor.

Si el solicitante no es ciudadano de Guatemala pero reside allí, documento que acredite residencia permanente.

Para más información, los interesados pueden ingresar en Tarjeta de Visitante Regional (TVR) | Instituto Nacional de Migración | Gobierno | gob.mx