La política laboral en México está experimentando un cambio notable. El Gobierno ha declarado que las horas extras no serán remuneradas, una decisión que impactará de manera directa en el ingreso mensual de millones de trabajadores y que transforma el enfoque en la regulación del empleo en el país. Según la Secretaría del Trabajo, esta medida busca elevar los estándares de descanso y detener las prácticas abusivas en las empresas. A lo largo de los años, el trabajo extra se convirtió en un recurso para complementar el salario, especialmente en sectores como la manufactura, el comercio, el transporte y los servicios. Sin embargo, también resultó en extensiones de horario frecuentes, muchas veces sin una compensación adecuada o bajo presión laboral. Por esta razón, las autoridades han iniciado la reforma laboral. Con el nuevo esquema, las empresas deberán ajustarse a la jornada establecida en los contratos, eliminando los pagos adicionales por prolongar el tiempo de trabajo. El objetivo es que el salario base refleje de forma más justa el valor de las funciones desempeñadas y que los empleados no dependan de jornadas extendidas para sostener sus ingresos. Desde el Gobierno se señalaron que habrá ajustes salariales y mejoras contractuales, aunque estas medidas aún no se aplican de manera general. Para numerosas familias, las horas extras constituían entre el 10% y el 30% del ingreso mensual. Por lo tanto, existe el riesgo de que el poder adquisitivo se vea comprometido, en ausencia de mecanismos claros de recompensa. Organizaciones laborales han solicitado una implementación gradual y lineamientos precisos que prevengan conflictos y protejan a los En este contexto, se recomienda a los empleados revisar minuciosamente sus contratos, acercarse a los departamentos de recursos humanos y prepararse para un nuevo modelo laboral. Esta recomendación es de suma importancia al integrarse en un mercado laboral en transformación. La adaptación a este nuevo entorno laboral exige una atención especial a los detalles contractuales y a la comunicación con los recursos humanos, lo que permitirá a los empleados estar mejor preparados para los cambios que se avecinan.