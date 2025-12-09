Asistir al partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se disputará el año entrante en el Estadio Banorte resulta “impagable”, pues para comprar un boleto en este momento cuesta al menos MXN $63,000, pero los precios para el primer juego de México llegan más allá de MXN $900,000.

Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), mencionó en conferencia de prensa que comprar boletos para ese juego puede representar el valor de varios departamentos en la capital del país, pero que la competencia es una fiesta que se vive más allá de los estadios, por lo que se realizarán diversas actividades en toda la ciudad para que la población pueda disfrutar del evento.

El líder de la Concanaco dijo que asistió al Mundial de Rusia, que tuvo lugar en 2018, y señaló que la justa del año entrante en Canadá, Estados Unidos y México es “infinitamente más cara”.

“El propio mercado define sus precios y así funciona el libre mercado y la libre competencia. Seguramente va a haber quienes puedan cubrir los eventos deportivos para ver el Mundial dentro del estadio y quienes lo disfrutemos en familia fuera del estadio con una buena cerveza, un mezcalito, en un buen restaurante”, indicó.

En este sentido, el organismo desarrollará el plan “Un Mundial Muy Mexicano” que busca impulsar a los comercios y restaurantes formales a generar una experiencia que se accesible a todos los mexicanos.

“El Mundial también lo vamos a jugar en las calles, en los corredores comerciales, en los mercados, en los hoteles, en los restaurantes y en los comercios de barrio que sostienen el empleo formal”, mencionó.

¿Cuánto cuestan los boletos?

Después del anuncio del sorteo de la FIFA, los boletos dispararon sus precios en la reventa: la entrada más barata en la primera fase para comprar, apenas rebasaba MXN $1,000, pero el sistema de venta del organismo futbolístico permite implementar “precios dinámicos”, acorde con la demanda de cada partido.

Así, después del sorteo, el boleto más barato se encuentra en MXN $65,322 y el más caro para el partido inaugural se pudo hallar en MXN $927,429, pero en el mercado de reventa, el precio más alto rebasa 1 millón.

¿Cuál será la derrama económica del Mundial?

Durante la justa, el Gobierno Federal estima una derrama de MXN $65 mil millones de pesos, pero la Concanaco dice que puede ser mucho más grande, al compararlo con las celebraciones del 12 de diciembre que este año dejarán MXN $22,000 millones.

En la capital del país, apuntó, el Mundial dejará al menos MXN $34,000 millones, seguida de Monterrey, donde al menos se derramarán MXN $14,000 millones y en Guadalajara habrá MXN $11,000 millones, a lo que se sumará la creación de 12,000 empleos temporales.