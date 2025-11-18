Recientemente, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emitió una alerta dirigida a todos los ciudadanos de México en relación con un shampoo de gran popularidad que ha sido retirado de la circulación en supermercados y otros puntos de venta a nivel nacional.

El organismo gubernamental ha confirmado la marca del producto que dejará de comercializarse debido a la contaminación por una bacteria, instando a los consumidores a ejercer extrema precaución al visitar las tiendas.

¿Qué shampoo famoso fue retirado por la Profeco?

La alerta emitida por la COFEPRIS se fundamenta en el riesgo que representa el uso del producto contaminado, el cual puede provocar infecciones, especialmente en individuos con sistemas inmunitarios comprometidos, al entrar en contacto con ojos, nariz o piel.

La entidad pública encargada de proteger a los ciudadanos del país de cualquier tipo de riesgo sanitario, ha informado a la población en general sobre el retiro del mercado que realiza la empresa Henkel Capital, S.A. DE C.V., del producto Shampoo Totale de Tec Italy.

El artículo en presentación 1 L, con el número de lote 1G27542266, dejará de venderse en todos los mercados y tiendas del país debido a la probable contaminación con la bacteria Klebsiella oxytoca.

Los síntomas asociados a esta contaminación pueden variar desde diarrea leve hasta bacteriemia y meningitis potencialmente mortales. Por lo tanto, el Shampoo Totale de Tec Italy, en presentación 1 L, con el número de lote 1G27542266, representa un riesgo significativo para la salud de los consumidores.

¿Cuáles son las advertencias que emitió la Cofepris?

En este contexto, la autoridad federal precisa que el retiro se limita exclusivamente al producto Shampoo Totale de la marca Tec Italy, en su presentación de 1 litro, con número de lote 1G27542266. En caso de obtener evidencia que implique a otros lotes, se dará a conocer oportunamente.

Ante el riesgo que puede representar la utilización de este shampoo contaminado, la COFEPRIS envió una serie de advertencias tanto a la población en general como a distribuidores del país.

Distribuidores y establecimientos de venta

Si tiene existencia en almacén del producto Shampoo Totale de Tec Italy con el número de lote 1G27542266, no comercializarlo, inmovilizarlo y ponerse en contacto con la empresa Henkel Capital, S.A. de C.V., así como con esta autoridad sanitaria.

A la población