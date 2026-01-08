La llegada de los españoles a territorio mexicano en el siglo XVI no solo transformó la política y la religión, también modificó profundamente los apellidos. Linajes nobles, hidalgos y casas reales se mezclaron con poblaciones locales durante la Colonia y tras siglos más tarde, en pleno 2026, esa herencia genealógica está presente en las costumbres, en la sangre y en los apellidos de los mexicanos.

Con el paso de los siglos, muchos apellidos de origen aristocrático se integraron a la vida cotidiana en México, perdiendo su carácter exclusivo. Sin embargo, su rastro histórico permanece en archivos, títulos y genealogías que hoy despiertan renovado interés.

Según datos del INEGI, en México existen alrededor de 34 mil apellidos registrados, y entre ellos sobrevive un selecto grupo con raíces nobiliarias, heredadas de familias españolas que llegaron durante el Virreinato de la Nueva España.

Apellidos nobles poco conocidos y qué marcan tu árbol genealógico

El historiador español Manuel Ortega aseguró en su canal de YouTube que “en España hay hasta una decena de castillos y una treintena de palacios nobles totalmente abandonados porque en su momento ningún heredero los reclamó”, lo que reavivó el interés por estos apellidos.

Tener uno de estos apellidos no garantiza títulos ni herencias, pero sí puede ser el punto de partida para un estudio genealógico que permita rastrear conexiones con linajes nobles, casas reales o señoríos históricos de Europa.

Listado de apellidos de origen noble:

Abarca: Linaje real aragonés

Abin: Familia de Hidalgos

Aguilar-Priego: Señoría de Aguilar

Alba: Casa de Alba

Álvarez-Cuevas: Reino de Sevilla

Bartomeu: Villafranca del Penedés

Benavides: Casa de Benavides

Borja o Borgia: Casa de Borbón-Busset

Cabrera: Condado de Torres Cabrera

Cardona: Casa de Cardona

Castro: Reino de Galicia y Señorío de Castrojeriz

Cenete: Marquesado de Cenete

Codesal: Señorío de Celanova

Comares: Marquesado de Comares

De la Cerda: Casa de la Cerda

Enríquez: Casa Alcalá

Estrada: Señoría de Llanes

Federighi: Patricios del Antiguo Imperio Romano

Feria: Condado de Feria

Ferrera: Vizcondado de Herrería

Fuentidueña: Casa de Luna

Guzmán: Ducado de Medina Sidonia

Haro: Señorío de Vizcaya

Lara: Ara de los Infantes

Lata o Latas: Familia de infantes

Medinaceli: Condado de Medinaceli

Mier: Casa de Mier

Miranda: Reino de Castilla

Navarro: Caballeros Navarros

Oliva: Linaje del Marqués Rodrigo Calderón

Olivares: Ducado de Sanlúcar la Mayor

Osorio: Linaje de Osorio

Osuna: Ducado de Osuna

Pacheco: Linaje romano

Portocarrero: Casa Alcalá

Ponce de León: Casa de Arcos

Quesada: Orden de Santiago

Quiñones: Reino de León

Reinoso: Orden de San Juan de Jerusalén

Rivera: Casa Alcalá

Sandoval y Rojas: Señoríos de Sandoval y Rojas

Silva: Condado portugués

Solís: Nobleza de Castilla

Sotomayor: Marquesado del Carpio

Traba: Casa de Traba

Vega: Torre de la Vega

Vela: Linaje visigodo

Vélez: Marquesado de Vélez

Villanueva: Marquesado de Villanueva del Río

Villegas: Casa de Ceballos

Zúñiga: Castro Íñigo

Zúñiga y Guzmán: Marquesado de Ayamonte

¿Estos apellidos ayudan a obtener la ciudadanía española?

Tener un apellido noble no otorga automáticamente la nacionalidad española. De acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, la ciudadanía depende exclusivamente de los vínculos familiares directos, no del linaje aristocrático del apellido.

Por otro lado, la Ley de Memoria Democrática establece que pueden optar a la nacionalidad los nacidos fuera de España con padre, madre, abuelo o abuela españoles de origen, así como descendientes de exiliados o hijos de mujeres que perdieron su nacionalidad al casarse antes de 1978.

El propio Gobierno español aclara que el plazo para nuevas solicitudes cerró el 22 de octubre de 2025, y que solo quienes tramitaron cita antes de esa fecha pueden continuar el proceso. En conclusión, la “sangre azul” puede ser una curiosidad histórica valiosa, pero no sustituye los requisitos legales vigentes para obtener la ciudadanía.