La llegada de los españoles a territorio mexicano en el siglo XVI no solo transformó la política y la religión, también modificó profundamente los apellidos. Linajes nobles, hidalgos y casas reales se mezclaron con poblaciones locales durante la Colonia y tras siglos más tarde, en pleno 2026, esa herencia genealógica está presente en las costumbres, en la sangre y en los apellidos de los mexicanos.
Con el paso de los siglos, muchos apellidos de origen aristocrático se integraron a la vida cotidiana en México, perdiendo su carácter exclusivo. Sin embargo, su rastro histórico permanece en archivos, títulos y genealogías que hoy despiertan renovado interés.
Según datos del INEGI, en México existen alrededor de 34 mil apellidos registrados, y entre ellos sobrevive un selecto grupo con raíces nobiliarias, heredadas de familias españolas que llegaron durante el Virreinato de la Nueva España.
Apellidos nobles poco conocidos y qué marcan tu árbol genealógico
El historiador español Manuel Ortega aseguró en su canal de YouTube que “en España hay hasta una decena de castillos y una treintena de palacios nobles totalmente abandonados porque en su momento ningún heredero los reclamó”, lo que reavivó el interés por estos apellidos.
Tener uno de estos apellidos no garantiza títulos ni herencias, pero sí puede ser el punto de partida para un estudio genealógico que permita rastrear conexiones con linajes nobles, casas reales o señoríos históricos de Europa.
Listado de apellidos de origen noble:
- Abarca: Linaje real aragonés
- Abin: Familia de Hidalgos
- Aguilar-Priego: Señoría de Aguilar
- Alba: Casa de Alba
- Álvarez-Cuevas: Reino de Sevilla
- Bartomeu: Villafranca del Penedés
- Benavides: Casa de Benavides
- Borja o Borgia: Casa de Borbón-Busset
- Cabrera: Condado de Torres Cabrera
- Cardona: Casa de Cardona
- Castro: Reino de Galicia y Señorío de Castrojeriz
- Cenete: Marquesado de Cenete
- Codesal: Señorío de Celanova
- Comares: Marquesado de Comares
- De la Cerda: Casa de la Cerda
- Enríquez: Casa Alcalá
- Estrada: Señoría de Llanes
- Federighi: Patricios del Antiguo Imperio Romano
- Feria: Condado de Feria
- Ferrera: Vizcondado de Herrería
- Fuentidueña: Casa de Luna
- Guzmán: Ducado de Medina Sidonia
- Haro: Señorío de Vizcaya
- Lara: Ara de los Infantes
- Lata o Latas: Familia de infantes
- Medinaceli: Condado de Medinaceli
- Mier: Casa de Mier
- Miranda: Reino de Castilla
- Navarro: Caballeros Navarros
- Oliva: Linaje del Marqués Rodrigo Calderón
- Olivares: Ducado de Sanlúcar la Mayor
- Osorio: Linaje de Osorio
- Osuna: Ducado de Osuna
- Pacheco: Linaje romano
- Portocarrero: Casa Alcalá
- Ponce de León: Casa de Arcos
- Quesada: Orden de Santiago
- Quiñones: Reino de León
- Reinoso: Orden de San Juan de Jerusalén
- Rivera: Casa Alcalá
- Sandoval y Rojas: Señoríos de Sandoval y Rojas
- Silva: Condado portugués
- Solís: Nobleza de Castilla
- Sotomayor: Marquesado del Carpio
- Traba: Casa de Traba
- Vega: Torre de la Vega
- Vela: Linaje visigodo
- Vélez: Marquesado de Vélez
- Villanueva: Marquesado de Villanueva del Río
- Villegas: Casa de Ceballos
- Zúñiga: Castro Íñigo
- Zúñiga y Guzmán: Marquesado de Ayamonte
¿Estos apellidos ayudan a obtener la ciudadanía española?
Tener un apellido noble no otorga automáticamente la nacionalidad española. De acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, la ciudadanía depende exclusivamente de los vínculos familiares directos, no del linaje aristocrático del apellido.
Por otro lado, la Ley de Memoria Democrática establece que pueden optar a la nacionalidad los nacidos fuera de España con padre, madre, abuelo o abuela españoles de origen, así como descendientes de exiliados o hijos de mujeres que perdieron su nacionalidad al casarse antes de 1978.
El propio Gobierno español aclara que el plazo para nuevas solicitudes cerró el 22 de octubre de 2025, y que solo quienes tramitaron cita antes de esa fecha pueden continuar el proceso. En conclusión, la “sangre azul” puede ser una curiosidad histórica valiosa, pero no sustituye los requisitos legales vigentes para obtener la ciudadanía.