La inversión no logra levantar en el país, afectada por la incertidumbre y la caída de los recursos para infraestructura pública, pues el Inegi reportó la décimo séptima caída consecutiva en la inversión fija bruta a tasa anual, lo que representa la peor racha desde el periodo 2018-2021, cuando la inversión se contrajo durante 28 meses consecutivos. A tasa anual, la contracción de la inversión fija bruta fue de 2.18%, y por componente, el Inegi señaló que en la comparación anual la caída fue más fuerte en la maquinaria y equipo, con una baja de 8.02%. La caída en la inversión fija representa un freno para el crecimiento económico de largo plazo, pues implica una menor capacidad productiva del país, dijo Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base. “Al interior, la mayor debilidad se observa en la inversión en maquinaria y equipo de origen nacional, con un retroceso anual de 11.14%, mientras que la de origen importado muestra una caída de 5.19%”, añadió la especialista. Por su parte, la inversión en construcción creció 3.82% anual. Este dato representó su tercer mes consecutivo al alza, impulsado por la construcción residencial con un crecimiento anual de 7.94%, mientras que la no residencial mostró un crecimiento anual nulo de 0.00%, tras caer los 16 meses previos. “Las cifras de inversión fija bruta al comienzo del año, en particular las caídas a tasa mensual, confirman que persiste la debilidad de la inversión en México. La caída en la inversión fija bruta se debe a la incertidumbre local y externa y al deterioro de las expectativas económicas en México”, comentó la especialista. Otro factor que abona al debilitamiento de la inversión, es la falta de recursos para inversión pública al comienzo del año. “De acuerdo con estadísticas de finanzas públicas, en los primeros dos meses del 2026 la inversión en infraestructura acumula una caída de 44.94% respecto al mismo periodo del 2025, la mayor en registro. Considerando esto, se mantiene la expectativa de una contracción de la inversión de 2.0% en 2026”, dijo la directiva de Banco Base. Dentro del indicador, el Inegi establece un comparativo entre la construcción del sector público y privado con cifras originales. Por una parte, la inversión del sector privado cayó 4.52% mensual durante enero de este año, mientras que la inversión pública aumentó 3.77% en el mismo periodo. Además, al comparar los resultados con enero del año anterior, la inversión en construcción reportó un crecimiento anual de 2.99%, donde la privada avanzó 2.14% y la pública creció 6.90%. No obstante, la inversión en maquinaria y equipo muestra mayor debilidad, cayendo 9.76% anual, con la privada cayendo 10.83% y la pública 1.31%.