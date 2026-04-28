El estado de Florida cambiará el formato de sus licencias de conducir y tarjetas de identificación estatales a partir del 1 de enero de 2027. Bajo la nueva ley firmada por el gobernador Ron DeSantis, todos los documentos emitidos o renovados deberán indicar si el portador es ciudadano estadounidense. La medida fue aprobada como parte de la Florida SAVE Act, un paquete de reformas electorales orientado a fortalecer la verificación de ciudadanía en el proceso de registro de votantes. La ley modifica físicamente el contenido de las licencias y las identificaciones estatales. Los documentos incluirán una designación visible sobre el estatus de ciudadanía del titular. Para quienes no sean ciudadanos —incluso residentes legales— la tarjeta llevará las siglas “NC” (not a citizen). La medida integra además un sistema de verificación mediante datos del REAL ID al momento del registro electoral. La ley ya enfrenta resistencia legal: dos demandas federales fueron presentadas en Florida cuestionando su constitucionalidad. Los demandantes argumentan que marcar el estatus migratorio en la identificación viola la Primera y la Decimocuarta Enmienda. A menos que un tribunal ordene su suspensión, la norma entrará en vigor según lo previsto. Comunidades inmigrantes y legisladores demócratas se han manifestado en contra, señalando que la medida es innecesaria y puede generar discriminación en interacciones cotidianas.