Atención conductores de Uber: deberán completar un registro obligatorio o perderán su cuenta y ya no podrán trabajar

El Instituto de Movilidad Sustentable (Imos) ha lanzado una advertencia definitiva para los socios conductores de plataformas digitales. En Baja California, se estima que cerca de 10,000 conductores de Uber y Didi aún no han formalizado su situación legal, lo que pone en riesgo su fuente de ingresos de manera inmediata.

La autoridad estatal busca que el 100% de los vehículos que operan mediante Empresas de Redes de Transporte (ERT) estén plenamente identificados . Aquellos que ignoren este llamado no solo enfrentarán bloqueos en sus aplicaciones, sino que también se exponen a severas multas por operar de forma irregular en la entidad.

Cuáles son los documentos obligatorios para manejar Uber o Didi

Para seguir trabajando, los conductores deben tramitar obligatoriamente dos documentos:

la Anuencia del vehículo

el Gafete de Operador.

La anuencia consiste en dar de alta la unidad ante el Imos , tras lo cual se entrega un engomado con código QR que debe exhibirse en el exterior del auto para su validación.

Por su parte, el Gafete de Operador tiene un costo de 8 veces el valor de la UMA (aproximadamente 900 pesos). El trámite del vehículo, o anuencia, tiene un precio regular de 40 UMAs, rondando los 4,639 pesos, aunque actualmente existen decretos que ofrecen descuentos del 50% para incentivar la regularización.

Cuáles son las sanciones económicas

Las consecuencias por incumplir con este registro son drásticas. El Imos ha calificado el servicio sin registro como transporte “pirata”, lo que conlleva infracciones que pueden alcanzar los 60,000 pesos. Estas multas están diseñadas para desincentivar el transporte de plataforma que no cuenta con los permisos estatales de movilidad.

Además de las multas económicas, el Instituto ha solicitado formalmente a Uber y Didi que el gafete y la anuencia sean requisitos obligatorios para acceder a la aplicación.

Esto significa que los conductores que no carguen estos documentos en el sistema perderán su cuenta y no podrán recibir viajes de manera definitiva.

Cómo obtener los permisos

Para obtener estos permisos, los interesados deben acudir a las oficinas del Imos, como la ubicada en la carretera libre Tijuana-Tecate. Es indispensable presentar el vehículo para la colocación del engomado oficial y cumplir con los requisitos de identificación que establece la ley de transporte local.

Esta medida de control busca garantizar la seguridad de los usuarios y una competencia justa en el sector transporte. Con más de 28,000 vehículos operando en el estado bajo este esquema, la regularización es el paso final para que las plataformas digitales operen bajo el marco legal de Baja California en este 2026.