Es un hecho, el Gobierno del Estado de México, en comunión con la Secretaría de Medio Ambiente, le dieron inicio a las multas para todos los conductores que no respeten los horarios del Programa Hoy No Circula.

Las autoridades dieron a conocer la tabla de multas y los agentes que tienen la potestad para emitir la multa en el Estado de México. “Desde el 1 de enero del 2026, el Hoy No Circula Edomex se aplica con multas”, indicó el Gobierno de México y agregó: “No te dejes sorprender, infórmate quienes puede sancionar y por qué motivos”.

Cambian las reglas de tránsito en Edomex: las 4 nuevas sanciones que te pueden dejar sin licencia de conducir de inmediato. Shutterstock

Nueva tabla de multas por incumplir el Hoy No Circula Edomex

Las multas de Hoy No Circula entró en vigencia el pasado 1 de enero en zonas metropolitanas del Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco.

Motivo de las multas:

Circular en día restringido por Hoy No Circula, tiene un costo de 20 UMA y la multa. Verificación extemporánea, tiene un costo de 30 UMA más la multa. Rebasar límites máximo de emisiones (sensor remoto), aplica un costo de 24 UMA seguido de la multa y el retiro de la placa. No contar con holograma de verificación, tiene un costo de 20 UMA con la sanción de la multa y la remisión del vehículo al corralón. Vehículo evidentemente contaminante, tiene un costo de 20 UMA con una sanción de multa y remisión al corralón.

Nuevas multas de tránsito. Gobierno del Estado de México

Vehículos exentos del Programa Hoy No Circula

El Gobierno del Estado de México informó que para apoyar la migración de familias mexicanas que viven en el exterior, impulsaron medidas que extenúan a conductores con placas extranjeras.

“En apoyo a nuestras y nuestros migrantes, impulsamos programas que les permiten visitar a sus familias.

Hasta el 9 de enero de 2026, vehículos con placas extranjeras e importación temporal vigente estarán exentos del Programa Hoy No Circula“, informó el Gobierno.

Tabla de multas en Edomex por el programa Hoy No Circula. Gobierno del Estado de México

La medida indica que del primero de diciembre y hasta el 9 de enero del 2026, todos los vehículos con placas extranjeras e importación temporal vigente, podrán circular de forma libre sin que sean multados por el Programa Hoy No Circula.

“Con la finalidad de facilitar su tránsito en la ciudad, así como evitar que sean víctimas de abuso y extorsión”, confirmó el Gobierno del Estado de México.

¿Quiénes están autorizados a emitir multas por el programa Hoy No Circula Edomex?

Evita extorsiones o multas mayores. La Secretaría de Medio Ambiente dio a conocer quién puede emitir las multas.

Las sanciones por no contar con verificación vehicular, por usar un vehículo que emite humo evidente o por circular en un día u horario restringido solo puede ser impuestas por:

La Policía Municipal : si el vehículo circula en vialidades de su jurisdicción

La Policía de Tránsito de la Secretaría de Seguridad: si el auto circula en vialidades de jurisdicción estatal

El Gobierno de la Ciudad de México también aclaró que “se puede imponer más de una multa al mismo vehículos, dependiente de su situación”.