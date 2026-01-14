El Instituto de Movilidad Sustentable del Estado comenzará a sancionar con multas de hasta 60,000 pesos a conductores de plataformas digitales que operen sin registro.

La medida busca regular el servicio de transporte privado como las plataformas de Uber y Didi, y garantizar condiciones de seguridad para usuarios y operadores. Miles de choferes de aplicaciones enfrentan el riesgo de sanciones severas si no tramitan su alta ante la autoridad correspondiente.

Cuál es el documento obligatorio que deberán tener los choferes de aplicación

La regulación lleva meses en proceso de implementación, pero ahora entrará en fase de verificación y sanción activa . Inspectores de movilidad realizarán operativos sorpresa en zonas de alta concentración de servicios de transporte como aeropuertos, centros comerciales y zonas turísticas. Los conductores deberán portar credencial vigente que acredite su registro ante el Instituto para evitar infracciones.

Requisitos para obtener el registro oficial

Los conductores interesados en regularizar su situación deben:

presentar licencia de conducir vigente

tarjeta de circulación

póliza de seguro con cobertura amplia

certificado médico.

Además, los vehículos no pueden tener más de diez años de antigüedad y deben pasar una verificación técnica exhaustiva. El trámite tiene un costo aproximado de 3,500 pesos y debe renovarse anualmente.

Choferes de Uber deberán completar un registro obligatorio o perderán su cuenta

El Instituto estima que aproximadamente 40% de los conductores activos en plataformas digitales opera sin el registro correspondiente. Esta situación genera competencia desleal con operadores formales y expone a usuarios a riesgos al viajar en unidades no verificadas. Las autoridades argumentan que la regulación protege tanto a pasajeros como a conductores que cumplen con requisitos legales.

Cuáles son las multas y sanciones por no contar con el registro oficial

Las multas varían según la gravedad de la infracción y el número de reincidencias. Una primera detección sin registro implica una sanción de 15,000 a 25,000 pesos, mientras que la segunda infracción eleva el monto a 35,000 pesos. Los conductores sorprendidos por tercera ocasión enfrentarán la multa máxima de 60,000 pesos además del retiro temporal de placas.

Consecuencias por no completar el registro obligatorio

Las plataformas de transporte como Uber y Didi informaron a sus socios conductores sobre la obligatoriedad del registro mediante notificaciones en sus aplicaciones. Ambas empresas ofrecen asesoría para completar el trámite, aunque aclararon que la responsabilidad de regularización corresponde individualmente a cada operador.