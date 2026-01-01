El Gobierno del Estado de México puso en marcha, desde este 1 de enero, la aplicación de multas del Programa Hoy No Circula en distintas zonas metropolitanas. La medida busca reducir emisiones contaminantes y reforzar la cultura de la verificación vehicular obligatoria entre los automovilistas.

Autoridades estatales recordaron que el programa ya operaba de manera preventiva, pero ahora entra en una fase sancionatoria. Bajo el lema “Evita sanciones”, el Estado de México y la Secretaría de Medio Ambiente exhortan a los conductores a cumplir con la verificación, respetar los días de restricción y portar holograma vigente para evitar multas inmediatas.

“Recuerda que, a partir del 1 de enero 2026, el Programa Hoy No Circula entrará en operación con aplicación de multas en la ZMVT y ZMST”, indicó la Secretaría de Medio Ambiente, al confirmar que no habrá prórrogas ni periodos de tolerancia para quienes incumplan la norma ambiental.

¿Cómo funciona el Hoy No Circula en el Edomex?

De acuerdo con la información oficial, la restricción vehicular aplica según la terminación de placa y el color del engomado. Los lunes no circulan placas 5 y 6 - Amarillo; martes 7 y 8 - Rosa; miércoles 3 y 4 -Rojo; jueves 1 y 2 - Jueves; y viernes 9 y 0 - Celeste.

La Secretaría de Medio Ambiente subrayó que “no circules los días restringidos para tu placa y engomado”, además de mantener la verificación vigente. El programa se aplica en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, del Valle de México y Santiago Tianguistenco.

Nuevas multas de la Secretaría del Medio Ambiente en el programa Hoy No Circula.

Requisitos y sanciones para los automovilistas.

Entre las recomendaciones que hace la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible está la “verifica tu auto en tiempo y forma” y evitar transitar con vehículos que emitan “humo evidente”. También se exige portar correctamente el holograma correspondiente, ya que su ausencia será motivo de sanción inmediata.

Las autoridades reiteraron que las multas buscan prevenir daños ambientales y mejorar la calidad del aire. “Evita multas y verifica”, señala la campaña oficial, al advertir que los operativos serán permanentes y que los conductores deberán acatar la norma desde el primer día de aplicación.