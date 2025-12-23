El inicio de 2026 trae consigo ajustes importantes en los costos de las licencias de conducir en diversos estados de México. Mientras la Ciudad de México mantiene su licencia permanente en 1,500 pesos, otras entidades federativas como Jalisco, Estado de México y Nuevo León han actualizado sus tarifas basándose en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y sus respectivos códigos fiscales.

Estos incrementos responden a la necesidad de modernizar los sistemas de expedición, implementar nuevas medidas de seguridad y financiar mejoras en infraestructura vial y programas de movilidad.

La licencia de conducir se ha convertido en un documento cada vez más sofisticado. Los nuevos diseños incorporan tecnología avanzada como hologramas dinámicos, códigos QR para verificación inmediata, fotografías digitales permanentes y tintas especiales que cambian de color. Estas mejoras buscan combatir la falsificación y garantizar que las licencias mexicanas cumplan con estándares internacionales, facilitando su reconocimiento en otros países y fortaleciendo la seguridad vial mediante un mejor control de conductores autorizados.

Cuáles serán los nuevos costos de la licencia de conducir en 2026 por estado

En la Ciudad de México, la licencia permanente mantiene su precio de 1,500 pesos durante 2026, confirmado por la jefa de Gobierno Clara Brugada y el secretario de Administración y Finanzas Juan Pablo de Botton Falcón. Este programa exitoso se extiende durante todo el 2026, permitiendo a los capitalinos tramitarla completamente en línea sin necesidad de acudir presencialmente a módulos. Quienes generen su línea de captura y paguen antes del 31 de diciembre de 2025 aseguran el precio actual, incluso si su cita queda programada para 2026.

Actualizan precio de la licencia de conducir a partir de 2026: cuánto costará por estado

El Estado de México establece costos diferenciados según la vigencia elegida para la licencia tipo A (automovilistas particulares). Los conductores pagan 719 pesos por un año, 963 pesos por dos años, 1,287 pesos por tres años, o 1,712 pesos por cuatro años de vigencia. Para motociclistas, la licencia tipo C mantiene las mismas tarifas, aunque desde enero de 2025 es obligatorio contar con una certificación adicional que valide conocimientos y habilidades específicas para conducir motocicletas, requisito que continúa vigente en 2026.

Jalisco presenta una estructura tarifaria que incluye opciones para automovilistas, motociclistas, chofer particular y transporte público. Las tarifas proyectadas para 2026 rondan entre 900 y 2,500 pesos dependiendo del tipo y vigencia de la licencia. Los refrendos van desde 479 pesos para motociclistas hasta 1,104 pesos para transporte público. El estado implementó un nuevo diseño de licencia con medidas de seguridad avanzadas incluyendo holograma dinámico, código QR, microimpresión y número de serie único rastreable en la base de datos estatal.

Nuevo León mantiene el costo de 830 pesos tanto para trámite inicial como para renovación de licencias tipo A, con vigencia de tres años. El Instituto de Control Vehicular (ICVNL) ofrece la posibilidad de renovar en línea a través de su portal oficial, donde los ciudadanos pueden generar su pago y recoger el plástico al día siguiente en la delegación más cercana. Adicionalmente, el estado permite pagos en ocho cuotas para facilitar el acceso al documento, y cobra 50 pesos adicionales por concepto de mensajería cuando el trámite se realiza completamente por internet.

Cualés son los requisitos para obtener la licencia de conducir

Independientemente del estado, los requisitos básicos para obtener o renovar la licencia incluyen:

identificación oficial vigente (credencial INE, pasaporte o cédula profesional)

CURP actualizada

comprobante de domicilio no mayor a tres meses comprobante de pago de derechos.

Algunos estados como Jalisco requieren examen médico visual, mientras que en lugares como el Estado de México los mayores de 75 años deben presentar certificado médico que acredite aptitud física y mental para conducir.

El proceso de obtención varía según la entidad. En Ciudad de México se realiza completamente en línea usando la Llave CDMX, cargando documentos digitales y recibiendo el número de licencia por correo electrónico una vez reflejado el pago. En estados como Nuevo León y Estado de México se requiere primero obtener autorización municipal presentándose en las oficinas de tránsito locales, para posteriormente acudir a las delegaciones estatales con la documentación completa. Jalisco ofrece la opción de tramitar con cita o sin cita en sus 31 módulos distribuidos por el estado.