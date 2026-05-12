El Gobierno de México establece que los extranjeros que ingresen al país por motivos turísticos y permanezcan hasta 180 días deben presentar un pasaporte vigente al pasar por los controles migratorios. Se trata de un documento obligatorio, ya que no se permite únicamente el Documento Nacional de Identidad (DNI) ni otras identificaciones oficiales. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aconseja la revisión de las políticas respecto a la vigencia del pasaporte, debido a que algunas aerolíneas exigen una validez mínima de seis meses. No obstante, la normativa mexicana solo pide que el documento esté al día al momento de entrar al país. Conoce los motivos por los cuales te pueden rechazar la visita a México y evita problemas con el próximo vuelo. Al llegar a territorio mexicano, personal del Instituto Nacional de Migración (INM) revisa y sella el pasaporte, indicando el periodo autorizado de estancia conforme a lo determinado por la autoridad migratoria. Este proceso debe cumplirse incluso si la persona ya obtuvo una visa mexicana, ya que la autorización definitiva de ingreso depende del personal migratorio en el punto de entrada. Con la implementación de la Forma Migratoria Múltiple Digital (FMMd), el control migratorio de visitantes se realiza de manera electrónica, reemplazando el antiguo formato físico. Quienes ingresan por vía aérea ya no necesitan llenar la versión impresa ni el formato electrónico anterior. Ahora, el comprobante migratorio se obtiene mediante la FMMd, la cual puede descargarse después de ingresar al país y durante el tiempo autorizado de estancia. Para obtener la FMMd, el visitante puede escanear el código QR ubicado en los filtros migratorios o ingresar al portal oficial del INM. La descarga solo puede realizarse una vez y dentro del periodo autorizado. Aunque una persona cuente con visa, el Instituto Nacional de Migración puede requerir documentos que acrediten tanto el motivo del viaje como la capacidad económica para permanecer en México. Entre los documentos más solicitados se encuentran: Si el alojamiento será en casa de un residente en México, la carta de invitación debe incluir datos del anfitrión como: Otro requisito importante es comprobar solvencia económica. Las autoridades suelen solicitar evidencia de recursos equivalentes a por lo menos USD 50 diarios, los cuales pueden demostrarse mediante efectivo, tarjetas bancarias o cheques de viajero. En viajes de negocios, también puede pedirse una carta de la empresa responsable indicando que cubrirá los gastos durante la estancia. En caso de invitaciones por parte de organizaciones públicas o privadas para actividades sin remuneración, se debe presentar una carta que detalle el objetivo de la visita, el tiempo de permanencia y, si corresponde, un documento donde la institución asuma los gastos. Las personas que viajen para realizar estudios, cursos o investigaciones por menos de 180 días deben mostrar una carta de aceptación emitida por una institución educativa reconocida, donde se especifique que no recibirán pago alguno durante su estancia.