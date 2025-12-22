La administración de Clara Brugada Molina entregó 309 viviendas sociales distribuidas en tres complejos ubicados en Azcapotzalco, Álvaro Obregón e Iztacalco, beneficiando directamente a más de 1,200 personas . Del total, 240 departamentos están destinados principalmente a empleados del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Con una inversión global de 324 millones de pesos, esta iniciativa forma parte de una política pública que busca posicionar la vivienda como un derecho social y no como una mercancía especulativa. Brugada enfatizó durante el evento que la ciudad debe concebirse como un bien común y que la organización popular es fundamental para la transformación urbana.

La mandataria capitalina anunció cambios en las reglas de operación para garantizar espacios amplios y funcionales. A partir de ahora, la CDMX no construirá viviendas menores a 60 metros cuadrados, estableciendo un estándar de calidad que rompe con la práctica de departamentos reducidos que caracterizó proyectos anteriores.

Cuál es la estrategia contra la gentrificación y expulsión urbana

Brugada destacó que su gobierno apuesta por desarrollos habitacionales en zonas céntricas y bien conectadas para frenar la expulsión de población hacia las periferias. Esta estrategia busca combatir procesos de gentrificación y acercar la vivienda a los centros de trabajo, especialmente para sectores estratégicos como el transporte público.

Trabajadores de Metro CDMX han recibido su vivienda Gobierno CDMX

La Jefa de Gobierno subrayó que esta visión territorial permite a las familias trabajadoras permanecer cerca de sus empleos y servicios, reduciendo tiempos de traslado y mejorando su calidad de vida. El enfoque representa un giro en la planificación urbana que tradicionalmente desplazaba a sectores populares hacia zonas periféricas.

Cómo son las casas que entregó Brugada

El conjunto Nextengo 73 en Azcapotzalco integra calentadores solares, sistemas ahorradores de energía, alumbrado LED, planta de tratamiento de aguas residuales y captación pluvial para reutilizar agua en sanitarios y áreas verdes. El complejo también incluye espacios comunes, juegos infantiles, salón de eventos y rampas de accesibilidad.

Brugada anunció que el presupuesto para vivienda se duplicó para 2025 y 2026, con la meta de alcanzar 200 mil acciones habitacionales al cierre de su administración en 2030. Solo en 2025, la ciudad cerrará con cerca de 5 mil viviendas nuevas terminadas y más de 20 mil créditos de mejoramiento.

El secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, afirmó que esta administración consolida la política de vivienda social más sólida en la historia capitalina, orientada al derecho a la ciudad y alejada de una lógica de negocio. El representante sindical del Metro, Fernando Espino Arévalo, reconoció el respaldo gubernamental para concretar el proyecto, mientras que las familias beneficiarias celebraron recibir un patrimonio que representa estabilidad y futuro.