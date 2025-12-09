Algunos de los principales bancos de país tendrán un importante cambio en sus horarios de atención presencial. Así se están manejando las atenciones presenciales.

Diciembre es un mes en el que el tiempo corre e ir al banco puede resultar una odisea. Largas filas, demoras, tiempos de atención presencial que se cruzan con las horas del trabajo. Para ayudarle a los clientes con sus trámites exclusivos en las sucursales bancarias, varias entidades ampliaros sus horarios de atención.

Por lo general, el horario atención presencial en las sucursales de los bancos es de lunes a viernes de 08:00 hs a 16:00 hs; sin embargo, esto cambió y tras la nueva disposición, varios bancos abrirán los sábados.

Entre los cambios claves para tomar nota, está la ampliación de los horarios para los bancos de Inbursa que habilitará la atención presencial los sábados en las ventanillas que atienden dentro de las tiendas Sanborns.

Los clientes de esta banca podrán acercarse a las ventanillas entre las 09:00 hs a 16:00 hs, entre las sucursales que abrirán de forma regular están:

Sanborns Centro Insurgentes

Sanborns Buenavista Fórum

Sanborns Parque Delta

Sanborns Reforma 222

Sanborns San Antonio

El BBVA México tendrá atención presencial los fines de semana

El banco BBVA confirmó también que los sábados tendrá atención personalizada en varias de sus sucursales entre las 09:00 y las 14:30 horas.

Las sedes que tendrán este horario extendido son:

Bancos antoniomacias

élix Cuevas

Gran Sur

Metrópoli Patriotismo

Miramontes Zapamundi

Nueva Santa María

Parque Delta

Patio Santa Fe

Perisur

Plaza Leones

Plaza Observatorio

Plaza Universidad

San Jerónimo

San Juan de Aragón

Toreo

World Trade Center

Recordemos que los clientes del Banco Azteca son los únicos que tienen el privilegio de contar con atención en sus oficinas los 365 días de año de 09:00 a 21:00hs.