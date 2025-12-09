En esta noticia
Diciembre es un mes en el que el tiempo corre e ir al banco puede resultar una odisea. Largas filas, demoras, tiempos de atención presencial que se cruzan con las horas del trabajo. Para ayudarle a los clientes con sus trámites exclusivos en las sucursales bancarias, varias entidades ampliaros sus horarios de atención.
Por lo general, el horario atención presencial en las sucursales de los bancos es de lunes a viernes de 08:00 hs a 16:00 hs; sin embargo, esto cambió y tras la nueva disposición, varios bancos abrirán los sábados.
¿Qué bancos abren los sábados en México?
Entre los cambios claves para tomar nota, está la ampliación de los horarios para los bancos de Inbursa que habilitará la atención presencial los sábados en las ventanillas que atienden dentro de las tiendas Sanborns.
Los clientes de esta banca podrán acercarse a las ventanillas entre las 09:00 hs a 16:00 hs, entre las sucursales que abrirán de forma regular están:
- Sanborns Centro Insurgentes
- Sanborns Buenavista Fórum
- Sanborns Parque Delta
- Sanborns Reforma 222
- Sanborns San Antonio
El BBVA México tendrá atención presencial los fines de semana
El banco BBVA confirmó también que los sábados tendrá atención personalizada en varias de sus sucursales entre las 09:00 y las 14:30 horas.
Las sedes que tendrán este horario extendido son:
- élix Cuevas
- Gran Sur
- Metrópoli Patriotismo
- Miramontes Zapamundi
- Nueva Santa María
- Parque Delta
- Patio Santa Fe
- Perisur
- Plaza Leones
- Plaza Observatorio
- Plaza Universidad
- San Jerónimo
- San Juan de Aragón
- Toreo
- World Trade Center
Recordemos que los clientes del Banco Azteca son los únicos que tienen el privilegio de contar con atención en sus oficinas los 365 días de año de 09:00 a 21:00hs.