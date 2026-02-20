Es un hecho que, a partir de 2026, ciertos ciudadanos no necesitarán acudir a las oficinas de Recaudación de Rentas para renovar la vigencia de su Tarjeta de Circulación, dado que el proceso de refrendo será completamente digital. La medida tiene como objetivo eliminar filas, reducir tiempos y facilitar el cumplimiento de obligaciones vehiculares, a través de plataformas oficiales como la Ventanilla Única y la aplicación Identidad Digital BC, según información proporcionada por el Gobierno del Estado de Baja California. El coordinador de Control Vehicular del SATBC, Rolando López Lugo, indicó que este cambio es factible gracias a la Tarjeta de Circulación Única, cuya vigencia se presenta como “condicionada” y depende exclusivamente del pago anual del refrendo. “Esto implica que está sujeta al pago del refrendo anual; para 2026, el ciudadano podrá realizar su pago de manera completamente en línea, lo que asegurará la continuidad de la vigencia de la tarjeta”, afirmó. El Gobierno del Estado de Baja California ha comunicado que el procedimiento podrá llevarse a cabo desde cualquier dispositivo con acceso a internet, evitando la necesidad de presentarse en oficinas, siempre que no se haya producido el extravío de documentos. Para ello, el ciudadano deberá acceder a la Ventanilla Única digital y contar con su Tarjeta de Circulación Única vigente, o bien utilizar la aplicación oficial Identidad Digital BC para verificar su estatus. De acuerdo con comunicados oficiales del Gobierno de Baja California, el pago del Refrendo Digital puede efectuarse en línea o a través de un pago referenciado en bancos y cajeros autorizados. Rolando López Lugo explicó que “es necesario acceder a la página oficial de gobierno para generar el pago referenciado; con dicho documento, se puede acudir a la entidad bancaria o al cajero digital y, tras recibir el pago, se enviará el comprobante del refrendo 2026”. El Refrendo constituye el pago anual que debe efectuar el propietario de un vehículo para renovar la vigencia de su Tarjeta de Circulación, ya sea en formato físico o digital, según lo indicado por la Secretaría de Hacienda del Estado. Desde el Gobierno del Estado de Baja California se ha reiterado que esta información es oficial y se encuentra disponible en su sitio web, instando a la ciudadanía a utilizar las plataformas digitales para facilitar el proceso y prevenir contratiempos. A diferencia de años anteriores, en 2026 no se emitirá un nuevo documento físico tras el pago. En su lugar, el ciudadano recibirá un comprobante en PDF que deberá portar junto con su Tarjeta de Circulación Única.